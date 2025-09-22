Sylvester Stallone es considerado una de las figuras más icónicas y representativas del cine de acción y de Hollywood en general. Con el pasar de los años, ha logrado una enorme influencia, tanto por su capacidad actoral como por su contribución como escritor, director y productor. Te cuento todo esto porque hace poco él hizo una reflexión sobre su carrera como actor. Si te interesa saber lo que dijo, esta nota es para ti.

Para poder entrar de lleno al tema, es importante que tengas en cuenta que el artista de 79 años es la gran estrella de la exitosa serie dramática ‘Tulsa King’, cuya tercera temporada se estrenó el 21 de septiembre en Paramount+. Esto te lo digo porque es a raíz de su participación en esa producción que fue entrevistado por People.

“Supe que tenía que dar un giro radical”

En diálogo con la citada fuente, Sylvester Stallone aseguró que hay una “similitud muy interesante” entre su propia trayectoria profesional y la experiencia de Taylor Sheridan (creador de ‘Tulsa King’) en Hollywood. “Hubo una encrucijada en la que supe que siempre iba a ser el ‘matón número tres’ al entrar por la puerta. Vi la señal de alarma y supe que tenía que dar un giro radical, y lo mismo le pasó a él”, indicó al inicio. Ya más adelante habló con más profundidad acerca de su carrera como actor.

Sylvester Stallone es un actor y cineasta estadounidense.

“Mi carrera empezó siendo dramática, luego se volvió muy física, y quería seguir en ese género de acción por una razón. Pensé que era como la mitología moderna. Como no tenemos héroes nuevos como Aquiles o Hércules, estos fueron los personajes que creamos”, aseguró el actor.

“Pero con el tiempo, pensé ‘Quiero volver a algo como Rocky’, que era un drama. Solo hay seis minutos de pelea en dos horas. Nada más. Así que pensé: ‘¿Pero qué voy a hacer?’. Entonces Taylor Sheridan me llamó y me preguntó: ‘¿Quieres interpretar a un gánster fuera del agua en Tulsa, Oklahoma?’. Le dije: ‘Ah, ese sí que es un reto. Sin duda’”, agregó.

Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, New York, Estados Unidos.

Cabe mencionar que si bien la tercera temporada de ‘Tulsa King’ recién se acaba de estrenar, ya se sabe que hay una cuarta en camino. En definitiva, la serie se ha convertido en un punto muy importante en la histórica carrera de Stallone.

“Estoy un poco atrapado en la furia de cómo lo logré. O sea, llegar aquí sin conocer a nadie, ni un amigo, ni un dólar. Ni siquiera sabía dónde dormir. Un par de años después, tienes un Oscar (en la categoría Mejor Guion Original por ‘Rocky’ de 1976) en las manos. Pensé: esta es una historia moral increíble, una historia con moraleja, y todo tipo de historias”, sentenció.

Películas destacadas de Sylvester Stallone

‘Rocky’ (1976)

‘Rocky II’ (1979)

‘Rambo: First Blood’ (1982)

‘Rocky III’ (1982)

‘Rambo: First Blood Part II’ (1985)

‘Rocky IV’ (1985)

‘Rambo III’ (1988)

‘Rocky V’ (1990)

‘The Expendables’ (2010)

‘Creed’ (2015)

‘Creed II’ (2018)

