El jueves 24 de julio fue un día muy triste para el mundo de la lucha libre, ya que un ícono de ese deporte como Hulk Hogan partió a mejor vida a los 71 años, a raíz de una insuficiencia cardíaca, de acuerdo a información brindada por BBC. Tras conocerse la muerte del deportista, Sylvester Stallone salió a dar a compartir los recuerdos que tiene trabajando con él. En esta nota, podrás enterarte lo que reveló.

Para ir de lleno al asunto te cuento que el actor conversó Harvey Levin de TMZ sobre su participación en ‘Rocky III’. De acuerdo a lo que dijo el artista, ambos se conocieron durante los ensayos de la mencionada película, a principios de los 80.

“Acababa de llegar, y se notaba que este tipo tenía un encanto especial”, expresó Sylvester Stallone sobre Hulk Hogan. “Era una fuerza a tener en cuenta. Estaba apenas al principio de su carrera. Aún no había alcanzado su máximo potencial, así que lo incorporamos en un momento en el que estaba entusiasmado”, agregó.

Sylvester Stallone es un actor y cineasta estadounidense que nació el 6 de julio de 1946. (Foto: Bryan Steffy - Formula 1 / Formula 1 vía Getty Images)

El tamaño de Hulk Hogan estuvo cerca de no permitir que estuviera en ‘Rocky III’

Eventualmente, el intérprete de ‘Rocky Balboa’ manifestó que el gran tamaño de quien fue luchador hizo que los involucrados detrás de escena de la película no estuvieran seguros de si sería una buena idea que ‘diera vida’ a ‘Thunderlips’ en la franquicia.

Hulk Hogan fue un luchador profesional estadounidense que nació el 11 de agosto de 1953. (Foto: Paul Kane / Getty Images)

“Pesaba unos 140 kilos, pero era muy inteligente y tenía una voz profunda y tranquilizadora. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para mejorar el programa”, señaló. “Al principio nadie lo quería porque era demasiado grande, pero dije que esa era la clave, como ‘David y Goliat’. Cuanto más grande, mejor, así que llegó en una forma magnífica”, indicó después.

“Hacía cosas imperceptibles, como un mago”

Sylvester Stallone también recalcó que sin bien había un entusiasmo por trabajar con él, al inicio se mostró cauteloso a la hora de hacer acrobacias juntos. “Empezamos a rodar y él literalmente me levantaba y me dejaba caer al suelo, y yo pensaba: ‘Voy a ser un puré al aterrizar’”, dijo. “Y aun así, siempre amortiguaba la caída. Hacía cosas imperceptibles, como un mago. Diría que me han dado muchos puñetazos. Nadie era más preciso y certero que él. Era extraordinario para un hombre de ese tamaño”, aseveró el artista, quien describió la muerte de Hulk Hogan como una “pérdida trágica”, precisando que él no solo es un ícono en la lucha libre sino también en el cine y en la televisión.

Estas son todas las películas de ‘Rocky’

‘Rocky’ (1976)

‘Rocky II’ (1979)

‘Rocky III’ (1982)

‘Rocky IV’ (1985)

‘Rocky V’ (1990)

‘Rocky Balboa’ (2006)

‘Creed: corazón de campeón’ (2015)

‘Creed: defendiendo el legado’ (2018)

‘Creed III’ (2023)

