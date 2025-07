Saber que Hulk Hogan, el ícono máximo de la lucha libre profesional en las décadas de los ‘80 y ‘90, ya no está entre nosotros, es como perder una parte de nuestra niñez. Esa figura inmensa, de bandana amarilla y músculos imposibles, no era solo un personaje de la WWE, era un héroe para millones. Pero algo que es más tranquilizante para sus fans, es saber que sus últimas horas transcurrieron en la intimidad de su casa, en Clearwater, Florida, lejos del estruendo de los estadios y los reflectores.

Este jueves 24 de julio nos despertamos con una noticia que ningún fanático quería leer: Hulk Hogan murió a los 71 años a causa de un paro cardíaco, según confirmó TMZ Sports. Los servicios de emergencia del condado de Pinellas acudieron a su hogar en la madrugada, pero ya era demasiado tarde. El mismo lugar donde encontró refugio tras una vida de éxitos, polémicas y reinvenciones, fue también el lugar donde se despidió del mundo.

Y mientras muchos se preguntan qué pasó exactamente esa noche, otros queremos saber un poco más: ¿dónde vivía Hulk Hogan?, ¿cómo era ese último rincón donde decidió pasar sus días en paz?

Hulk Hogan falleció a los 71 años de edad en el estado de Florida (Foto: AFP)

LA MANSIÓN DE CLEARWATER BEACH: SU REFUGIO FINAL

Desde marzo de 2025, Hulk vivía en 1040 Eldorado Ave, una exclusiva propiedad frente al mar en Clearwater Beach, Florida. La casa —que compró por US$3,3 millones— tenía todo lo que uno puede imaginar: cinco habitaciones, seis baños, una piscina, dos spas, chimenea y hasta ascensor. Todo construido sobre más de 465 metros cuadrados, con vista directa al Golfo de México.

Esa casa no era simplemente una muestra de lujo. Era su santuario, ya que estaba ubicada cerca del prestigioso Carlouel Yacht Club, en una zona conocida por su privacidad, lejos del bullicio, pero con vecinos igual de reconocidos como la empresaria Sara Blakely, fundadora de Spanx. Allí, rodeado de mar y tranquilidad, vivió sus últimos días junto a su esposa Sky.

NO ERA SU PRIMER PALACIO: OTRAS CASAS DE HULK HOGAN

Antes de esta última mansión, Hogan vivió en Belleair, en una propiedad que parecía sacada de una película. Una casa de más de 17.000 pies cuadrados, con piscina con cascada de dos niveles, muelle privado, jacuzzi, salón de bronceado, bar y hasta un apartamento para invitados. En 2009, vendió ese verdadero castillo por US$6,2 millones. Y sí, lo recuerdo porque fue parte del reality “Hogan Knows Best”, donde muchos conocimos por dentro su estilo de vida.

También tuvo un bungalow frente al mar en Florida que compró por US$1,6 millones de dólares, con vista al Golfo, terrazas abiertas y una estética más sencilla, pero igualmente lujosa.

MÁS QUE UNA CASA, SU HOGAR

Siempre se habla de cuánto cuestan las casas de las celebridades. Pero para Hogan, ese hogar en Clearwater representaba mucho más que dólares. Era su escape de los reflectores, su forma de vivir como un ser humano más. Allí recibía a sus hijos, escribía sus memorias, y probablemente, repasaba mentalmente cada victoria, cada caída, y cada aplauso que se llevó durante su carrera.

Y no sé tú, pero me da cierta paz saber que se fue en un lugar así. No en una fría sala de hospital, ni lejos de los suyos. Murió en su casa, en su cama, con el sonido del mar como telón de fondo.

Hulk Hogan durante el estreno de RAW en Netflix a inicios de este 2025 (Foto: WWE)

