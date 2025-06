Durante la década de los 80, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone no podían ni verse. Eran los grandes íconos del cine de acción, sí, pero también dos hombres con egos gigantes que competían por todo: taquilla, músculo, y fama. Y aunque con el paso del tiempo se convirtieron en amigos y compañeros de rodaje, el origen de esa reconciliación no fue tan predecible como muchos creen.

“Nos odiábamos”, dijo Schwarzenegger en una entrevista reciente con Andy Cohen para SiriusXM. Según recordó el actor y exgobernador de California, su relación con Stallone mejoró gracias a un giro empresarial inesperado.

Todo comenzó cuando recibió una llamada de su abogado, que también representaba a Stallone, preguntándole si había espacio para él en el naciente proyecto de Planet Hollywood, una cadena de restaurantes que Arnold estaba impulsando junto a otros socios.

Durante años, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone se atacaron públicamente en plena competencia por el trono del cine de acción. | Crédito: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

“Pensé: es una buena idea, porque podría unirnos. Y yo lo deseaba. En ese momento, ya había superado mi locura”, confesó Arnold. Poco después, la alianza se concretó y dio paso a una de las sociedades más llamativas del Hollywood de los noventa. Stallone se sumó a Planet Hollywood junto a otros nombres como Bruce Willis, Whoopi Goldberg y Chuck Norris.

Enemigos públicos

Pero antes de eso, la enemistad era intensa. “Nos atacábamos, hacíamos cosas desagradables, nos decíamos cosas desagradables el uno del otro y un montón de estupideces”, reconoció Schwarzenegger con franqueza. Años más tarde, tanto él como Stallone recordaron aquella etapa con cierto humor.

En el especial TMZ Presenta: Arnold & Sly: Rivales, Amigos, Íconos, emitido en abril de 2024, Stallone explicó que el ingreso de Arnold al cine fue como “un bang: dos alfas chocando”. Y agregó: “Fue muy útil en mi carrera porque tenía algo que podía perseguir”.

Con el tiempo, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone transformaron su enemistad en una amistad duradera que hoy recuerdan con humor. | Crédito: MARK RALSTON / AFP

Hoy en día, ambos actores mantienen una relación cercana, y han compartido pantalla en películas como 'Plan de Escape’ y varias entregas de ‘Los indestructibles’.

Schwarzenegger, por su parte, sigue activo: la segunda temporada de su serie 'Fubar’ ya está disponible en Netflix, y próximamente lo veremos en un rol completamente distinto, como Santa Claus en la película navideña 'The Man with the Bag’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí