Sylvester Stallone, a sus 79 años, ha sorprendido con una confesión que conecta su vida con la de Taylor Sheridan, el creador de “Tulsa King”. En una entrevista reciente con People, el legendario actor aseguró que existe una “similitud muy interesante” entre su camino en la industria y el del guionista y productor de 55 años, comparando su lucha contra las etiquetas de Hollywood con la de Sheridan, quien también tuvo que reinventarse para sobrevivir.

EN ESTO SE PARECEN STALLONE Y SHERIDAN SEGÚN EL LEGENDARIO ACTOR

Stallone recordó cómo, en sus inicios, se dio cuenta de que siempre sería “el matón número tres” en las películas si no tomaba un giro radical. Lo mismo ocurrió con Sheridan, que empezó como actor en producciones como “Hell or High Water” pero al no recibir las oportunidades que buscaba, decidió aprender a escribir y apostar por su creatividad. Para Stallone, esa necesidad de buscar otra vía no fue una elección, sino una obligación marcada por el instinto de supervivencia.

El actor de “Rocky” reveló que ambos compartían una infancia y juventud solitaria, en la que la imaginación fue su mejor refugio. “Siempre me inventaba fantasías frente al espejo”, recordó Stallone, señalando que ese mismo espíritu lo vio en Sheridan. Esa capacidad de crear mundos propios fue, según él, lo que terminó guiando a los dos hacia carreras donde tuvieron que abrirse camino a pulso en una industria muchas veces hostil.

La primera vez que coincidieron fue casi de manera accidental, en un establo mientras montaban a caballo. Stallone incluso le propuso a Sheridan colaborar en “Rambo IV”, pero este ya estaba enfocado en un proyecto propio: “Sicario”. Aquel cruce de caminos no dio frutos inmediatos, pero años después Sheridan regresó con una propuesta que cambiaría la vida del actor: protagonizar “Tulsa King”.

Stallone compartió cómo Sheridan dejó de ser actor para convertirse en escritor porque "nadie le daba una oportunidad" (Foto: AFP)

“TULSA KING” Y LA OPORTUNIDAD QUE LE DIO A STALLONE DE VOLVER AL DRAMA MÁS PURO

El papel de Dwight “El General” Manfredi llegó en un momento clave. Stallone explicó que, tras décadas de encarnar héroes de acción que consideraba parte de una “mitología moderna”, quería regresar al drama más puro, al estilo de “Rocky”. Sheridan le ofreció justo lo que necesitaba: un gánster fuera de lugar en Tulsa, Oklahoma. El reto, aseguró Stallone, fue irresistible y revitalizó su carrera en televisión.

Hoy, “Tulsa King” va por su tercera temporada, con una cuarta ya confirmada, y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Paramount+. Para Stallone, no solo ha sido la oportunidad de explorar un nuevo registro actoral, sino también la prueba de que su instinto para reinventarse sigue intacto, incluso después de una trayectoria que ya es parte de la historia del cine.

Con nostalgia, el actor recordó sus primeros años en Hollywood, cuando llegó sin amigos ni dinero, y apenas sabía dónde dormir. “Un par de años después tenía un Oscar en las manos”, reflexionó, describiendo su vida como una “historia moral increíble” que demuestra que el talento y la perseverancia pueden abrir cualquier puerta.

En Sheridan encontró un reflejo de ese mismo espíritu. Ambos, desde distintos puntos de partida, entendieron que para sobrevivir en Hollywood hay que apostar por uno mismo, aunque implique cambiar el rumbo. Y gracias a ese cruce de caminos, hoy Stallone no solo revive en la pantalla como un capo de la mafia, sino que también celebra haber encontrado en Sheridan a un alma afín en la jungla de la industria.

