Después de que la segunda entrega atrajo a 21,1 millones de espectadores a nivel mundial y registró 159 millones de visualizaciones, “Tulsa King” regresa con una tercera temporada en la que el imperio de Dwight (Sylvester Stallone) se expande. Pero no es el único que crece, sus enemigos también mejoran, así que en los nuevos episodios de la serie de Paramount+ debe enfrentarse a adversarios más peligrosos. ¿Cuántos episodios tiene la temporada 3? ¿Cuándo se estrenarán?
Dave Erickson reemplazó a Terence Winter y Craig Zisk como el showrunner, de la nueva entrega de la serie creada por Taylor Sheridan (“Yellowstone”) y producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios. David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood y Keith Cox se desempeñaron como productores ejecutivos.
Sylvester Stallone, Max Casella, Martin Starr, Dana Delany, Frank Grillo, Neal McDonough regresan en la tercera temporada de “Tulsa King”. A ellos se unen actores como Robert Patrick, Beau Knapp y Samuel L. Jackson.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?
El primer episodio de la temporada 3 de “Tulsa King” se estrenará el domingo 21 de septiembre de 2025 en Paramount+ a las 3:00 am. (Hora del Este) en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 23 de noviembre.
Por lo tanto, para ver la nueva entrega del drama criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?
La tercera temporada de “Tulsa King” tiene diez episodios, al igual que la segunda entrega de la serie creada por Taylor Sheridan.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”
- Episodio 1: Blood and Bourbon: 21 de septiembre de 2025
- Episodio 2: The Fifty: 28 de septiembre de 2025
- Episodio 3: The G and the OG: 5 de octubre de 2025
- Episodio 4: 12 de octubre de 2025
- Episodio 5: 19 de octubre de 2025
- Episodio 6: Bubbles: 26 de octubre de 025
- Episodio 7: Art of War: 2 de noviembre de 2025
- Episodio 8: Nothing is Over: 9 de noviembre de 2025
- Episodio 9: Dead Weight: 16 de noviembre 2025
- Episodio 10: Dead Weight: 23 de noviembre 2025
TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, en la tercera temporada de “Tulsa King”, “a medida que el imperio de Dwight se expande, también lo hacen sus enemigos y los riesgos que corre su tripulación. Ahora, se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa hasta la fecha: los Dunmire, una poderosa familia adinerada que no se rige por las reglas del viejo mundo, lo que obliga a Dwight a luchar por todo lo que ha construido y a proteger a su familia.”
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”
- Sylvester Stallone como Dwight “The General” Manfredi
- Max Casella como Armand Truisi
- Martin Starr como Bodhi
- Vincent Piazza como Vince Antonacci
- Jay Will como Tyson Mitchell
- Garrett Hedlund como Mitch Keller
- Dana Delany como Margaret Deveraux
- Annabella Sciorra como Joanne
- Tatiana Zappardino como Tina
- Frank Grillo como Bill Bevilaqua
- Neal McDonough como Cal Thresher
- Robert Patrick como Jeremiah Dunmire
- Beau Knapp como Cole Dunmire
