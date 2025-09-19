Después de que la segunda entrega atrajo a 21,1 millones de espectadores a nivel mundial y registró 159 millones de visualizaciones, “Tulsa King” regresa con una tercera temporada en la que el imperio de Dwight (Sylvester Stallone) se expande. Pero no es el único que crece, sus enemigos también mejoran, así que en los nuevos episodios de la serie de Paramount+ debe enfrentarse a adversarios más peligrosos. ¿Cuántos episodios tiene la temporada 3? ¿Cuándo se estrenarán?

Dave Erickson reemplazó a Terence Winter y Craig Zisk como el showrunner, de la nueva entrega de la serie creada por Taylor Sheridan (“Yellowstone”) y producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios. David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood y Keith Cox se desempeñaron como productores ejecutivos.

Sylvester Stallone, Max Casella, Martin Starr, Dana Delany, Frank Grillo, Neal McDonough regresan en la tercera temporada de “Tulsa King”. A ellos se unen actores como Robert Patrick, Beau Knapp y Samuel L. Jackson.

Martin Starr y Garrett Hedlund en una escena de la tercera temporada de "Tulsa King" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?

El primer episodio de la temporada 3 de “Tulsa King” se estrenará el domingo 21 de septiembre de 2025 en Paramount+ a las 3:00 am. (Hora del Este) en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 23 de noviembre.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega del drama criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?

La tercera temporada de “Tulsa King” tiene diez episodios, al igual que la segunda entrega de la serie creada por Taylor Sheridan.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”

Episodio 1: Blood and Bourbon: 21 de septiembre de 2025

Episodio 2: The Fifty: 28 de septiembre de 2025

Episodio 3: The G and the OG: 5 de octubre de 2025

Episodio 4: 12 de octubre de 2025

Episodio 5: 19 de octubre de 2025

Episodio 6: Bubbles: 26 de octubre de 025

Episodio 7: Art of War: 2 de noviembre de 2025

Episodio 8: Nothing is Over: 9 de noviembre de 2025

Episodio 9: Dead Weight: 16 de noviembre 2025

Episodio 10: Dead Weight: 23 de noviembre 2025

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, en la tercera temporada de “Tulsa King”, “a medida que el imperio de Dwight se expande, también lo hacen sus enemigos y los riesgos que corre su tripulación. Ahora, se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa hasta la fecha: los Dunmire, una poderosa familia adinerada que no se rige por las reglas del viejo mundo, lo que obliga a Dwight a luchar por todo lo que ha construido y a proteger a su familia.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “TULSA KING”

Sylvester Stallone como Dwight “The General” Manfredi

Max Casella como Armand Truisi

Martin Starr como Bodhi

Vincent Piazza como Vince Antonacci

Jay Will como Tyson Mitchell

Garrett Hedlund como Mitch Keller

Dana Delany como Margaret Deveraux

Annabella Sciorra como Joanne

Tatiana Zappardino como Tina

Frank Grillo como Bill Bevilaqua

Neal McDonough como Cal Thresher

Robert Patrick como Jeremiah Dunmire

Beau Knapp como Cole Dunmire

Jay Will, Chris Caldovino y Mckenna Quigley Harrington en una escena de la tercera temporada de "Tulsa King" (Foto: Paramount+)

