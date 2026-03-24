En el ecosistema actual del streaming hay cada vez menos series que permanezcan en pantalla diez años después de su debut. ¿Y series que vuelvan después de su cancelación? Esas son excepciones que confirman la regla, como es el caso de “Daredevil: Born Again”, cuyos orígenes están en el acuerdo que tuvieron Marvel Television y Netflix durante cinco años y que terminó por asuntos corporativos, no por audiencias. La serie original (2015-2018) resultó ser tan efectiva que, en lugar de reiniciar la historia, la decisión fue continuarla, ahora por Disney+.

Los nuevos episodios han convertido la ciudad de Nueva York en un estado policial. El alcalde Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) ha ordenado detener toda la actividad de superhéroes enmascarados; la excusa es proteger al ciudadano de actividades al margen de la ley, la razón real es detener cualquier fuerza que se oponga a sus planes criminales. En el proceso los neoyorquinos pierden libertades básicas, donde la AVTF, grupo policial corrupto, comete violaciones a los derechos humanos como secuestrar ciudadanos, encarcelarlos sin el debido proceso e incluso ejecutar personas extrajudicialmente. Los parecidos con la realidad no son coincidencia.

¿Quiénes se oponen a este plan? Allí está el abogado ciego Matt Murdock (Charlie Cox), quien en secreto es el héroe Daredevil y que ha pasado a la clandestinidad. El alcalde lo quiere muerto. Lo ayuda la periodista Karen Page (Deborah Ann Woll), así como Jessica Jones (Krysten Ritter), detective con superpoderes que también tuvo su propia serie en Netflix. En medio de todo está el villano Bullseye (Wilson Bethel), quien tiene una venganza personal contra Fisk y su esposa, Vanessa (Ayelet Zurer).

De izquierda a derecha Jessica Jones (Krysten Ritter) y Matt Murdock (Charlie Cox) en los nuevos episodios de "Daredevil: Born Again". / JoJo Whilden

Un personaje peligroso Quienes han seguido esta historia saben que Fisk es un peligro andante, no solo por su influencia, sino porque, personalmente, es capaz de ejercer violencia contra las personas. En esta temporada el personaje no solo tiene que luchar contra superhéroes; hay opositores políticos que no dudan en atacarlo, no con balas, sino con sátiras, a lo cual su personaje relaciona con furia.

El Comercio: “¿Por qué Fisk tiene una furia tan violenta cuando la gente lo critica?" D’Onofrio: “¿Alguna vez has ido a un picnic? No que yo recuerde. Te sientas en un campo con tu familia, pones una sábana y sacas una canasta grande de comida y todos ven a la gente juguetear en el parque. Pero hay un mosquito que no para de rondar e intentas matarlo y no puedes, intentas atraparlo; abres tu mano y se va. Por eso él está tan furioso".

Un dúo con historia

Cuando El Comercio conversó con D’Onofrio y Cox, notó que entre ambos actores hay una camaradería transformada en amistad. Enemigos en la ficción, ambos aprecian el trabajo mutuo desde sus épocas en la primera serie. Les preguntamos qué opinan del trabajo de su coestrella. “No creo que hubiésemos hecho siete temporadas de televisión sin Vincent D’Onofrio. Creo que el éxito de este show es en gran parte por su increíble caracterización de Fisk. Y esa performance en pantalla creo que pasará a la historia como icónica”, dijo Cox, quien antes de este rol protagonizó la cinta de culto “Stardust” (2007) y tuvo un rol en “Boardwalk Empire” (HBO).

D’Onofrio por su parte va un poco más allá en su apreciación de Cox. “Creo que puedo decir lo mismo del Daredevil de Charlie. No creo que nadie maneje a un superhéroe tan bien como él. Lo hace muy humano. A través de los años su performance de Matt Murdock y Daredevil son, personalmente, la razón por la que somos tan exitosos. No veo allí afuera otra interpretación de superhéroe tan buena como la de Charlie y creo que tengo mucha suerte de estar en un show con él”, dijo el actor que trabajó con Stanley Kubrick en “Nacido para matar” (1987).

Esta temporada tendrá más escenas con la actriz Deborah Ann Woll, quien vuelve como la periodista Karen Page. / Marvel Television

Y después de tanto tiempo interpretando estos roles, ¿todavía pueden los personajes sorprender a sus actores? “Sí. Siempre buscamos nuevas formas de presentar a estos personajes y asegurarnos que evolucionan y cambian con las experiencias que tienen, además de mantenernos fieles al tejido de quiénes son en el fondo”, sostuvo Cox. “Usualmente los escritores crearán una escena o historia que no es algo en lo que necesariamente hayamos visto a estos personajes experimentar en el pasado y eso siempre es un desafío divertido y una aventura”. Si hablamos de cambios, la nueva temporada los tiene. Cada episodio promete desatar una conversación.