Por Alfonso Rivadeneyra García

En el ecosistema actual del streaming hay cada vez menos series que permanezcan en pantalla diez años después de su debut. ¿Y series que vuelvan después de su cancelación? Esas son excepciones que confirman la regla, como es el caso de “Daredevil: Born Again”, cuyos orígenes están en el acuerdo que tuvieron Marvel Television y Netflix durante cinco años y que terminó por asuntos corporativos, no por audiencias. La serie original (2015-2018) resultó ser tan efectiva que, en lugar de reiniciar la historia, la decisión fue continuarla, ahora por Disney+.