Quienes han seguido el Universo Cinematográfico de Marvel recuerdan que en 2015 surgieron series para Netflix con personajes de la saga, entre ellas “Daredevil”. ¿Qué cosas hacen que una serie sea aclamada? En este caso, además de la acción y un héroe carismático, está el poder del villano en provocar una mezcla de temor con admiración, y el Wilson Fisk ‘Kingpin’ de Vincent D’onofrio cumplía con ello. Su performance derrotó cualquier duda de la audiencia por medio de contundencia física, pero también por algo intangible.

VINCENT D'ONOFRIO EN ENTREVISTA El actor estadounidense habló con El Comercio sobre su participación en “Echo”, la nueva serie de Marvel.

En “Echo”, serie de Disney+ que trae de vuelta al personaje, D’onofrio continúa en pleno ejercicio de esa voz inquietante de Fisk, con la que da órdenes, pero que siempre parece contenerse, como si tuviese un nudo en la garganta, al borde de la furia. “Hay un aspecto emocional detrás de eso; cuando inventé su voz busqué en mi vida emocional y hay un evento en particular del que no seré específico, que me pasó. Y la voz viene por medio de eso, así que siempre hay un poco de tono frágil y emocional en su voz por eso, porque viene de una emoción real”, contó el actor en entrevista con El Comercio.

En cada una de sus escenas como Fisk, D’onofrio se convertía en una herida abierta, algo nada fácil de conseguir con un personaje de tanta presencia física. De todas las escenas para graficarlo, puede que la mejor sea su conversación con Matt Murdock en la temporada 3 de “Daredevil”; charla carcelaria que acabó en sangre.

“Echo” de Disney es la historia de Maya López (Alaqua Cox), excriminal de carrera que huye a su pueblo natal luego de dispararle en la cara a Wilson Fisk (D’onofrio). Pero ella no hizo bien el trabajo, y ahora tendrá que compaginar sus intereses personales, y familiares, con el retorno del mafioso, quien la quiere como si fuese una hija; un vínculo forjado por la violencia.

“En ‘Echo’ definitivamente tienes la sensación de que es una relación fallida de padre e hija. Y él la quiere de vuelta en su vida, como su segunda en la línea al trono, por decirlo de alguna manera”, dijo el actor por medio de un Zoom. “Así que [la trama] es ella oponiéndose a eso y él intentando convencerla de mantenerse a su lado. Al mismo tiempo se pone muy emocional, se convierte en una situación icónica del malo y el bueno, pero con esta clase de violencia emocional de padre e hija como sabor. Y violencia física también. Se vuelve bastante intenso”.

De izquierda a derecha, Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin y Alaqua Cox como Maya Lopez en "Echo" de Marvel Studios. Ambos tienen una relación paternofilial en medio de una trama de crímenes. / Chuck Zlotnick

En el cómic, Maya López puede replicar cualquier acción que ve, sea un movimiento de peleas, la interpretación de un instrumento musical o más. En la serie, sus poderes serán diferentes. D’onofrio resaltó el trabajo de la protagonista, Alaqua Cox, quien es sorda.

“Ella es muy, muy impresionante. Puede manejar todo, todas las escenas que hicimos juntos. En cierta manera lo hacía naturalmente, en otras era muy intensa por el tipo de emociones con las que estábamos tratando y creo que, si tuviese que definirla en una sola palabra, sería impresionante. Ella lo es”, indicó el actor. “Cuando hicimos ‘Hawkeye’, inmediatamente vi que esta era una mujer muy talentosa. Y acabo de ver una larga escena de pelea en uno de los episodios y es increíblemente violenta y me hace pensar en las escenas que he visto en la serie original de Netflix. Ella está conquistando a este personaje”.

La comparación con las series de Netflix podría ser clave en el tono de la nueva historia que, por lo que ha visto este diario, se aleja de todo lo que ha hecho Marvel en TV desde que salió Disney+. ¿Y qué hay de Fisk? ¿Qué es lo que hará? Si bien D’onofrio no quiso ser muy específico, sí dijo que su personaje “va definitivamente en una dirección donde es una persona rota que intenta recomponerse.” Críptico, pero ese también es el legado de Wilson Fisk.