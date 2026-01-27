“No es el Hombre Araña, ni Thor, ni Hulk, pero la gente lo ama”: Creador de “Wonder Man” defiende al nuevo superhéroe de Marvel

Andrew Guest, guionista y productor general de la serie de Disney+, “Wonder Man”, responde agitando las manos cuando le suena extraña la siguiente afirmación: “Algunos fans de Marvel dicen que Wonder Man es un superhéroe menor”. Él sabe que no es Capitán América o Capitana Marvel, pero hace una pausa, sonríe, y busca la forma más honesta de decir que esa etiqueta, más que un problema, fue la clave de la nueva serie de Marvel Studios.

“No es el Hombre Araña, no es Thor, no es Hulk, pero la gente ama a Wonder Man”, explica Guest en una entrevista con este diario. “Eso significaba menos expectativas del fandom y, para nosotros, más libertad. No estábamos atados a ciertas cosas ni a cumplir con un molde específico”, añade. Esa carta blanca permitió imaginar a un Simon Williams (Wonder Man) que, lejos de disfrutar sus poderes, desconfía de ellos y, más aún, de los superhéroes. Lo suyo es el arte. Quiere ser actor. Una estrella.

La serie abraza esa contradicción. Quien da vida al súper, Yahya Abdul-Mateen II, interpreta a Simon Williams (Wonder Man), un actor con una carrera poco memorable que encuentra oportunidad cuando un estudio decide hacer un remake de “Wonder Man”, personaje tan codiciado por él como por Leo DiCaprio. Es una película ficticia dentro del propio universo Marvel. En medio de ello, reaparece Trevor Slattery, el falso Mandarín de “Iron Man 3”, encarnado otra vez por Ben Kingsley, ahora convertido en una suerte de coach actoral y mentor improvisado de Simon.

Desde que se anunció el proyecto, los foros de fans se llenaron de teorías: que si Wonder Man era un personaje de nicho (uno menor), que si Marvel estaba improvisando con esta serie, que si el casting de Yahya Abdul-Mateen II no encajaba con la imagen clásica del cómic. Como lección quedó, que el drama impresionó con 93% de aprobación de la crítica en Estados Unidos. En este diario, tuvimos la oportunidad de ver la serie y se luce como un drama que muestra la fatiga del superhéroe sin sobreestimular al espectador, sino generando intriga.

Guest ya había trabajado con Yahya Abdul-Mateen II antes y lo describe como un intérprete obsesivo en el mejor sentido. “Es un actor increíble, que se esmera en investigar, tanto como Sir Ben Kingsley. Cuando Yahya leyó el guion, empezó a preguntar de todo: de dónde venía Simon, cómo era su familia, qué lo había marcado”, recuerda el productor. En una entrevista anterior, conversamos con el actor sobre su papel en “Ambulancia”, de Michael Bay. En cierto modo, se siente como un hombre de pocas palabras, pero “no hay otro Simon Williams que no sea Yahya”, dice Guest, y eso define a un actor que habla a través de las acciones de su trabajo dramático.

“Wonder Man”: Un personaje diferente

En los cómics, Simon Williams fue durante años ese superhéroe siempre dispuesto a dar la cara, aunque tuvo una etapa oscura. Marvel lo usó, lo cruzó con los West Coast Avengers y entre otras aventuras, luego, lo fue dejando de lado. Los creadores de la serie, conscientes de ese vacío, vieron en el superhéroe una oportunidad para hacer un detrás de cámaras del trabajo de los actores en Hollywood. Además, meta referencias al mundo real se ven desde el primer capítulo. Por ejemplo, la publicista de Simon reprocha su inestabilidad desde su participación en la serie “American Horror Story”, pero dentro del universo de Marvel.

Wonder Man, en realidad, siempre fue un Vengador de segunda línea, más conocido porque controlar su carácter colérico lo reta a diario. Su relación con la Bruja Escarlata o su carrera como actor en Hollywood es otro tema, pero siempre quiere salvar el mundo a escala cósmica (tiene súper fuerza, energía iónica y es un ser muy sensible).

El origen de la serie “Wonder Man” nace de una reunión ejecutiva en el set de “Shang-Chi”, cuando Destin Daniel Cretton quedó fascinado con Ben Kingsley y su Trevor Slattery. Al mismo tiempo, otro equipo de Marvel desarrollaba una serie sobre “Wonder Man” ambientada en Hollywood. Alguien propuso unir ambas ideas. Ahí entró Guest. “Me encanta colaborar con Marvel”, dice.

“Siempre me gustó la idea de que Simon no solo no quiera sus poderes”, sino que no le gusten los superhéroes”, dice Guest. “Él quiere ser un artista”. Incluso su vestuario —otro guiño a los cómics— funciona más como declaración de estilo.

Un superhéroe al que le pesa el traje, el título y la expectativa. Y quizá por eso, en medio del cansancio general con el género, se siente como una anomalía bienvenida.