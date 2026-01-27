“No es el Hombre Araña, ni Thor, ni Hulk, pero la gente lo ama”: Creador de “Wonder Man” defiende al nuevo superhéroe de Marvel

Escuchar
Yahya Abdul-Mateen II es Simon Williams en la serie "Wonder Man". (Foto: Disney+)

Yahya Abdul-Mateen II es Simon Williams en la serie "Wonder Man". (Foto: Disney+)

Yahya Abdul-Mateen II es Simon Williams en la serie "Wonder Man". (Foto: Disney+)
Yahya Abdul-Mateen II es Simon Williams en la serie "Wonder Man". (Foto: Disney+)
Por Leslie A. Galván

Andrew Guest, guionista y productor general de la serie de Disney+, “Wonder Man”, responde agitando las manos cuando le suena extraña la siguiente afirmación: “Algunos fans de Marvel dicen que Wonder Man es un superhéroe menor”. Él sabe que no es Capitán América o Capitana Marvel, pero hace una pausa, sonríe, y busca la forma más honesta de decir que esa etiqueta, más que un problema, fue la clave de la nueva serie de Marvel Studios.

