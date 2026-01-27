“Wonder Man” es la serie que llega a Disney+ con una mezcla de sátira, comedia y drama mientras sigue a un actor en apuros que esconde un gran secreto. Así, a diferencia de otros estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), esta producción se lanza completa el mismo día, lo que le permitirá a los fans disfrutar de toda la historia sin esperar semanas entre capítulos. Entonces, para que no te pierdas ningún detalle de la ficción, aquí te presento la guía completa con la fecha, el horario, los títulos de los episodios y todo lo que necesitas saber sobre el show televisivo.

Vale precisar que la miniserie de 8 episodios—protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley—promete renovar el interés del público en las producciones televisivas de Marvel.

Esta vez, seguimos la historia de Simon Williams, un actor que lucha por conseguir su gran oportunidad en Hollywood.

Resulta que él descubre que un legendario director está preparando un remake de “Wonder Man”, una película de superhéroes. Por lo tanto, decide luchar por conseguir el papel protagónico.

Sin embargo, el gran giro de la trama es que nuestro protagonista posee superpoderes reales, los cuales debe mantener en secreto debido a la “Doorman Clause” (la cláusula ficticia dentro del MCU que prohíbe a las personas con habilidades sobrehumanas trabajar en la versión hollywoodense de esta realidad).

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “WONDER MAN”?

“Wonder Man” se estrena el martes 27 de enero del 2026, con todos sus capítulos liberados la misma fecha.

Esta estrategia representa un cambio significativo respecto a lanzamientos anteriores del MCU, los cuales seguían un modelo semanal.

Así, la duración total de la serie es de—aproximadamente—4 horas, lo que hace viable la posibilidad de verla completa en un solo día.

HORARIO DE ESTRENO DE “WONDER MAN”

A nivel internacional, estos son los horarios confirmados del estreno de “Wonder Man” en Disney+:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 27 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del martes 27 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del martes 27 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del martes 27 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del martes 27 de enero España 3:00 a.m. del miércoles 28 de enero

LISTA DE EPISODIOS DE “WONDER MAN”

La duración de los capítulos de “Wonder Man” varía entre 23 y 34 minutos cada uno.

Episodio 1: “Matinee” - 32 minutos

- 32 minutos Episodio 2: “Self-Tape” - 32 minutos

- 32 minutos Episodio 3: “Pacoima” - 32 minutos

- 32 minutos Episodio 4: “Doorman” - 30 minutos

- 30 minutos Episodio 5: “Found Footage” - 23 minutos

- 23 minutos Episodio 6: “Call Back” - 34 minutos

- 34 minutos Episodio 7: “Kathy Friedman” - 33 minutos

- 33 minutos Episodio 8: “Yucca Valley” - 30 minutos

De esta manera, la estructura de capítulos cortos acerca a la producción más al formato de una sitcom que al de las series dramáticas tradicionales del MCU.

¿CÓMO VER “WONDER MAN”?

Para disfrutar de “Wonder Man” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Disney+.

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de "Wonder Man", serie que explora los géneros fantasía, acción y comedia a lo largo de su historia (Foto: Marvel Studios / Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí