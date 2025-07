“Los 4 fantásticos” tiene la clave para la redención de Marvel. Hay fans que no estarán felices

No es la primera vez en dos compañías distintas han lanzado películas de superhéroes en el mismo mes, pero sí la primera en que ambas parecen estar jugándose el futuro. Esta semana llegó a los cines “Los 4 fantásticos: Primeros pasos” de Marvel Studios; solo dos semanas antes se estrenó “Superman” de DC Studios. Los eternos rivales en el género de las capas y trajes pegaditos comprobarán quién pega más duro, si la empresa que ha dominado la taquilla por casi 20 años o aquella que, con nuevo liderazgo, apuesta por una visión más luminosa de sus personajes.

Ambientada en los años 60, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” sigue a un grupo de científicos que obtuvieron poderes sobrehumanos tras un accidente. Así, Reed Richards (Pedro Pascal) ahora estira su cuerpo como chicle; su esposa Sue Storm (Vanessa Kirby) se hace invisible; el hermano de ella Johnny Storm (Joseph Quinn) se prende fuego sin quemarse y el amigo de la familia Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) ahora es un hombre con piel de rocas.

El conflicto de la cinta yace en la llegada de Galactus (Ralph Ineson), entidad cósmica que devora planetas y que ha puesto su mirada en la Tierra; la familia de héroes es la única que puede hacerles frente. La película se desarrolla en una realidad paralela, no es el Universo Marvel que comparten Thor, Spider-Man y otros personajes. Dirige Matt Shakman, quien trabajó en la serie de Marvel “WandaVision” (2021).

¿Qué puedes esperar de la película?

La cinta aprovecha a cada uno de sus personajes; todos tienen una función clara y la cumplen para mover la historia hacia adelante. Al mismo tiempo, que haya sido ambientada en unos años 60 con toques futuristas su suma al producto final, contribuye desarrollar un tono de descubrimiento, que ciertamente se vivió en esa época en el mundo real (la carrera espacial).

El conflicto arranca en los primeros minutos, algo imposible de haber sido esta una historia de origen, pero no lo es. El cómo los personajes obtuvieron sus poderes se cuenta sin demora. La ventaja de esto es que vemos a los personajes en acción más tiempo que en otras cintas. Son ellos, con su conducta, quienes se describen a sí mismos. Ayuda también que hayan elegido a intérpretes de peso; ya conocemos el trabajo de Pedro Pascal, pero esta es la película de Vanessa Kirby, quien por fin convierte a la Mujer Invisible en un personaje de verdad, algo que estaba en debe en el cine pero que los cómics entendieron hace mucho.

De hecho, el cuarteto protagónico de esta película hace honor a los personajes del cómic. Todo lo que podrías esperar de Sue, Richard, Ben y Johnny está aquí; la dinámica por la que estos personajes se han mantenido activos por casi 64 años ha sido representada con precisión en esta cinta, que dicho sea de paso tiene clara sus prioridades: es ordenada, mantiene su enfoque en lo que de verdad importa y, sobre todo, no tiene que maniobrar para hacerla calzar con el resto del Universo Marvel.

La clave para el futuro

Por eso digo que esta cinta es la clave para el futuro de Marvel. “Los 4 fantásticos”, al desarrollarse en un universo distinto, no tiene por qué forzar alguna conexión con lo ocurrido en “Avengers: Endgame” y las 36 películas previas. Se sostiene en sí misma, con lo que construye a lo largo del metraje. Esa es una de las razones por las que funciona bien. De hecho, es la primera película del estudio desde “Iron Man” (2008) que realmente se siente como algo independiente.

El problema es que esto no durará. Ya sabemos que esta familia reaparecerá en “Avengers: Doomsday”; literalmente cambiarán de universo, como se vio al final de “Thunderbolts”, para actuar junto a los personajes ya conocidos. Al menos en esta película y su anunciada secuela, “Avengers: Secret Wars”, la trama del multiverso será central y eso significa conectar a personajes de una cinta con los de otra.

Pero habría que entender a qué nos referimos con multiverso. “Doctor Strange y el Multiverso de la locura” (2022) y “Deadpool & Wolverine” (2024) llevaron al Universo Marvel a personajes de películas antes no conectadas. Igual pasó en “Spider-man: No Way Home” (2021), donde los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield actuaron junto a Tom Holland, recaudando más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo.

El multiverso es lucrativo por al darle novedad a personajes con historia; aun así esto hay que tomarlo con pinzas. Según reporta el Wall Street Journal de mayo último, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige considera que la interconexión extrema entre series y películas y la sobresaturación de las mismas (desde el 2021 Marvel ha lanzado 15 temporadas de series, por ejemplo) afectó sus ingresos; ver una nueva cinta de este estudio podría sentirse como una tarea antes que una posibilidad de entretenimiento.

Así, cuando la saga del multiverso termine podríamos ver más películas que no dependan de otras para funcionar. Esto de seguro caerá mal en un sector de fans que solo quieren ver a sus personajes favoritos interactuando entre ellos. Fans que llenan internet de teorías, que preguntan quién gana en una pelea, si la Mole o Hulk. Olvidan que el cine es, antes que una plataforma para crossovers, un medio para contar historias y transmitir experiencias. “Los 4 fantásticos” ha entendido esto. Solo faltan ellos.