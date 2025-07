Toda la fanaticada de Marvel está contando las horas para ver “The Fantastic Four: First Steps”. No solo porque marca el debut oficial de los Cuatro Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sino porque pinta para ser una de las películas más ambiciosas de Marvel Studios en años. El regreso de este grupo de superhéroes con un elenco liderado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach es algo que simplemente nadie quiere perderse.

La película se estrena en cines el 25 de julio de 2025 en Estados Unidos (un día antes de América Latina), y aunque eso ya nos tiene emocionados, muchos (yo incluido) ya estamos pensando más allá: ¿cuándo estará disponible en Disney+? Porque seamos sinceros, hay quienes prefieren verla con calma en casa o incluso volver a verla para atrapar esos detalles escondidos que Marvel adora dejar. O simplemente hay quienes no podrán asistir a las salas de los cines.

Pedro Pascal en la película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR A DISNEY+?

Primero lo primero: antes de llegar a Disney+, Marvel Studios suele lanzar sus películas en plataformas digitales como opción de compra o alquiler. Y si la historia se repite —como ha pasado con “Guardians of the Galaxy Vol. 3” o “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, por ejemplo—, lo más probable es que “The Fantastic Four: First Steps” esté disponible entre 60 y 70 días después del estreno en cines.

Eso nos coloca en un rango aproximado entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025 para su lanzamiento digital. Así que, si estás pensando en alquilarla en Apple TV, Amazon Prime Video o incluso en YouTube Movies, probablemente esa sea la fecha clave a tener en mente.

Ahora sí: el gran momento, el streaming en Disney+. Aunque Marvel y Disney no han confirmado nada oficialmente, hay un patrón claro en sus últimos lanzamientos. Generalmente, las películas del UCM llegan a la plataforma entre 90 y 100 días después del estreno en cines.

Siguiendo esa lógica, “The Fantastic Four: First Steps” debería aterrizar en Disney+ a finales de octubre o principios de noviembre de 2025. Claro, todo esto puede cambiar si la cinta tiene una taquilla descomunal (que es muy posible), lo cual podría retrasar un poco su llegada al streaming.

Parece eterno, pero hay una razón: el éxito en taquilla aún es una prioridad para Marvel. Películas como “Spider-Man: No Way Home” (aunque es de Sony, sigue siendo del UCM) tardaron mucho en llegar al streaming por lo bien que funcionaron en cines. Así que si “Primeros Pasos” arrasa —como muchos esperamos—, Disney querrá alargar esa etapa lo más posible.

H.E.R.B.I.E. es un curioso robot que forma parte de la historia de "The Fantastic Four: First Steps" (Foto: Marvel Studios)

NO ES UNA SIMPLE PELÍCULA MÁS DE MARVEL

No olvidemos que esta película marca el inicio de la Fase 6 del UCM y establece el tono para el desenlace de la Saga del Multiverso, que culminará en “Avengers: Secret Wars” en 2027. Además de su reparto estelar, también veremos a Ralph Ineson como Galactus y a Julia Garner como Silver Surfer.

