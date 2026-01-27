Marvel Studios estrena en exclusiva “Wonder Man” este martes 27 de enero. La serie que sigue la vida del actor Simon Williams mientras descubre sus poderes llega a Disney Plus. ¿A qué hora estarán disponibles todos sus capítulos en la plataforma? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno de “Wonder Man”
Todos los capíulos de “Wonder Man” se estrenan este el martes 27 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 8:00 p.m.
- Colombia: 9:00 p.m.
- Ecuador: 9:00 p.m.
- Venezuela: 10:00 p.m.
- Chile: 11:00 p.m.
- Argentina: 11:00 p.m.
- Perú: 9:00 p.m.
- Bolivia: 10:00 p.m.
- Paraguay: 11:00 p.m.
- Uruguay: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m. del día siguiente (hora peninsular)
Dónde ver la serie de “Wonder Man”
- Vía Disney Plus.
Todos los capítulos de “Wonder Man” serán transmitidos en exlusiva a través de Disney Plus.
Cómo ver la serie de “Wonder Man” en Disney Plus
- Abre la app de Disney Plus en tu dispositivo.
- Inicia sesión con tu cuenta activa.
- Configura el perfil: Ve a “Editar perfiles”, selecciona el tuyo y ajusta la “Clasificación de contenido” a 14+ (si no, la serie no aparecerá).
- Localiza la serie: Haz clic en el logo de Marvel o usa la lupa para buscar “Wonder Man”.
- Selecciona el Episodio 1: Pulsa en el arte de la serie y dale a Reproducir.
Lista de capítulos
- Capítulo 1: Matinee
- Capítulo 2: Self-Tape
- Capítulo 3: Pacoima
- Capítulo 4: Doorman
- Capítulo 5: Found Footage
- Capítulo 6: Callback
- Capítulo 7: Kathy Friedman
- Capítulo 8: Yucca Valley
Tráiler oficial de “Wonder Man”
Ficha técnica
- Título: Wonder Man
- Estreno: 27 de enero de 2026
- Plataforma: Disney+
- Sello: Marvel Spotlight
- Género: Comedia, Sátira, Superhéroes
- Temporada: 1 (Miniserie)
- Número de episodios: 8
- Showrunner: Andrew Guest
- Productores Ejecutivos: Destin Daniel Cretton y Andrew Guest
- Protagonista: Yahya Abdul-Mateen II (Simon Williams / Wonder Man)
- Reparto Principal: Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris, Lauren Glazier
- Cinematografía: Brett Pawlak
- País de origen: Estados Unidos
- Idioma original: Inglés