Marvel Studios estrena en exclusiva “Wonder Man” este martes 27 de enero. La serie que sigue la vida del actor Simon Williams mientras descubre sus poderes llega a Disney Plus. ¿A qué hora estarán disponibles todos sus capítulos en la plataforma? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno de “Wonder Man”

Todos los capíulos de “Wonder Man” se estrenan este el martes 27 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del día siguiente (hora peninsular)

Dónde ver la serie de “Wonder Man”

Vía Disney Plus.

Todos los capítulos de “Wonder Man” serán transmitidos en exlusiva a través de Disney Plus.

Cómo ver la serie de “Wonder Man” en Disney Plus

Abre la app de Disney Plus en tu dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta activa. Configura el perfil: Ve a “Editar perfiles”, selecciona el tuyo y ajusta la “Clasificación de contenido” a 14+ (si no, la serie no aparecerá). Localiza la serie: Haz clic en el logo de Marvel o usa la lupa para buscar “Wonder Man”. Selecciona el Episodio 1: Pulsa en el arte de la serie y dale a Reproducir.

Lista de capítulos

Capítulo 1: Matinee

Capítulo 2: Self-Tape

Capítulo 3: Pacoima

Capítulo 4: Doorman

Capítulo 5: Found Footage

Capítulo 6: Callback

Capítulo 7: Kathy Friedman

Capítulo 8: Yucca Valley

Tráiler oficial de “Wonder Man”

Ficha técnica