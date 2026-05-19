La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alarmas globales al declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). El motivo es un preocupante brote del virus Bundibugyo (BDBV), una variante inusual y altamente letal del ébola que avanza en la República Democrática del Congo (RDC) y que ya ha registrado casos importados en Uganda.

A diferencia de brotes anteriores causados por la cepa Zaire, las autoridades sanitarias enfrentan un escenario complejo: este patógeno no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos médicos específicos con licencia para su control, lo que obliga a depender exclusivamente de medidas de contención biosegura y tratamientos de soporte.

¿Qué es el virus de Bundibugyo y por qué preocupa a la OMS?

El virus Bundibugyo es una de las seis especies identificadas dentro del género Ebolavirus. Fue descubierto por primera vez en el año 2007 en el distrito de Bundibugyo, Uganda, y desde entonces ha mostrado tasas de letalidad que oscilan entre el 30% y el 50% de los afectados.

La declaración de emergencia internacional emitida por la OMS responde a la velocidad de propagación del brote actual en la provincia de Ituri (RDC) y su rápida expansión transfronteriza hacia Kampala, la capital de Uganda. Al tratarse de una cepa genéticamente distinta a la variante Zaire, los recursos médicos convencionales —como la conocida vacuna Ervebo o los tratamientos monoclonales Inmazeb y Ebanga— no tienen eficacia garantizada contra este patógeno.

¿Cómo se transmite el virus Bundibugyo?

La transmisión del virus en las comunidades sigue un patrón estrictamente ligado al contacto directo, dividiéndose en dos etapas principales:

Transmisión inicial (Zoonosis): El virus se introduce en la población humana a través del contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. Los murciélagos de la fruta son considerados los huéspedes naturales del virus, aunque también se transmite por la manipulación de carne de simios o antílopes silvestres.

El virus se introduce en la población humana a través del contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. Los son considerados los huéspedes naturales del virus, aunque también se transmite por la manipulación de carne de simios o antílopes silvestres. Contagio de persona a persona: El virus no se transmite por el aire. El contagio ocurre únicamente cuando un individuo sano entra en contacto (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con:

El virus no se transmite por el aire. El contagio ocurre únicamente cuando un individuo sano entra en contacto (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con: Fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas (sangre, vómito, heces, orina, saliva o semen).

Superficies u objetos contaminados, como ropa, sábanas o material médico sin esterilizar.

Es fundamental señalar que los pacientes solo transmiten la enfermedad una vez que empiezan a manifestar los síntomas, nunca durante el periodo de incubación.

Síntomas del virus Bundibugyo: ¿Cómo detectarlo?

El periodo de incubación de la enfermedad (el intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) varía entre 2 y 21 días. El cuadro clínico evoluciona rápidamente a través de dos fases diferenciadas:

Fase inicial o “seca”

Los primeros signos son genéricos y suelen confundirse con patologías locales comunes como la malaria, el dengue o la fiebre tifoidea:

Aparición súbita de fiebre alta.

Debilidad intensa y fatiga extrema.

Dolores musculares y articulares generalizados.

Dolor de cabeza severo y dolor de garganta.

Fase avanzada o “húmeda”

A medida que el virus afecta las funciones de los órganos internos, el paciente empeora drásticamente de la siguiente manera:

Vómitos frecuentes y diarrea líquida severa.

Dolor abdominal agudo.

Erupciones cutáneas en el torso y extremidades.

Deterioro de la función renal y hepática.

Hemorragias internas y externas: Sangrado de encías, presencia de sangre en vómitos y heces, moretones espontáneos o sangrado por la nariz.

Diagnóstico y opciones de tratamiento actuales

Debido a que los síntomas iniciales coinciden con otras enfermedades infecciosas, la confirmación del virus Bundibugyo requiere pruebas de laboratorio específicas como el ensayo de PCR.

Al no existir una cura médica aprobada para esta variante, el manejo de los pacientes se limita a la terapia de apoyo optimizada. Esto incluye la rehidratación intensiva (vía oral o intravenosa), el control de la presión arterial, la administración de oxígeno y el tratamiento farmacológico de los síntomas y de las infecciones bacterianas secundarias. Según la OMS, la aplicación temprana de estos cuidados de soporte eleva de manera significativa las tasas de supervivencia.

Ante cualquier síntoma te recomendamos ir a un médico especialista.