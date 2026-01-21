Marvel Television amplía su universo en Disney Plus con “Wonder Man”, una serie que promete una mirada distinta al género de superhéroes al combinar sátira, drama y una reflexión sobre la industria del entretenimiento. La producción ya presentó un nuevo tráiler e imágenes oficiales, aumentando la expectativa de los fans de Marvel Studios.

Nuevo tráiler oficial

¿De qué trata “Wonder Man”?

La historia sigue a Simon Williams, un actor aspirante de Hollywood que lucha por conseguir el papel que impulse definitivamente su carrera. En medio de su frustración profesional, su camino se cruza con el de Trevor Slattery, un intérprete venido a menos que intenta recuperar la relevancia perdida.

Ambos se ven involucrados en un ambicioso proyecto: una nueva versión cinematográfica del superhéroe Wonder Man, dirigida por el legendario y excéntrico Von Kovak. A partir de este punto, la serie construye un relato que se mueve entre la comedia, el drama y la ironía, mostrando el detrás de cámaras del mundo del espectáculo.

Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley lideran el elenco

El ganador del premio Emmy Yahya Abdul-Mateen II interpreta a Simon Williams, aportando carisma y complejidad a un personaje que vive entre la ambición artística y la inseguridad personal. Su contraparte es Ben Kingsley, ganador del Oscar, quien retoma su icónico papel de Trevor Slattery, ya visto en “Iron Man 3”, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Viva el Rey”.

La dinámica entre ambos actores se perfila como uno de los grandes atractivos de la serie, al presentar a dos artistas en etapas opuestas de sus carreras, unidos por una misma oportunidad.

A diferencia de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, “Wonder Man” se enfoca menos en las batallas épicas y más en la construcción de personajes y en la sátira de Hollywood. El público tendrá acceso a una mirada poco habitual del mundo del cine y la televisión, explorando egos, fracasos, segundas oportunidades y el precio de la fama.

Este enfoque la convierte en una propuesta fresca dentro del catálogo de Marvel Television, ideal tanto para fans del género como para quienes buscan una historia más introspectiva.

Destin Daniel Cretton y Andrew Guest al mando del proyecto

La serie ha sido creada por Destin Daniel Cretton, responsable de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Spider-Man: Brand New Day”, junto a Andrew Guest, conocido por su trabajo en “Community” y “Hawkeye”. Esta combinación creativa promete un equilibrio entre acción, humor inteligente y profundidad emocional.

Fecha de estreno y dónde ver “Wonder Man”

“Wonder Man” contará con un total de ocho episodios, que se estrenarán exclusivamente en Disney Plus. El lanzamiento está programado para el 27 de enero a las 9:00 p.m., marcando uno de los estrenos más llamativos de Marvel para comienzos de año.