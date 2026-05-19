Por Redacción EC

La organización de la Maratón adidas Rímac Lima 2026 confirmó la ruta oficial para las distancias de 21K y 42K, que se desarrollará en un circuito de ida y vuelta por algunos de los distritos más importantes de la capital. La partida será desde el Parque Kennedy, en la Av. Larco (Miraflores), punto emblemático que reunirá a miles de corredores desde tempranas horas.

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