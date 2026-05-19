La organización de la Maratón adidas Rímac Lima 2026 confirmó la ruta oficial para las distancias de 21K y 42K, que se desarrollará en un circuito de ida y vuelta por algunos de los distritos más importantes de la capital. La partida será desde el Parque Kennedy, en la Av. Larco (Miraflores), punto emblemático que reunirá a miles de corredores desde tempranas horas.

El recorrido de ida tendrá como eje principal la Av. Arequipa, atravesando distritos como Lince, San Isidro y el Cercado de Lima. Este tramo llevará a los participantes hasta el Paseo de los Héroes Navales, donde estará ubicado el punto de retorno para iniciar el camino de regreso.

En la vuelta, los atletas recorrerán nuevamente la Av. Arequipa en dirección a Miraflores, en un tramo que suele ser decisivo por el desgaste acumulado. La ruta está diseñada para ofrecer un circuito amplio y continuo, ideal para mantener el ritmo de competencia tanto en la media maratón como en la distancia completa.

Ruta 21K

Además, el circuito incluye un atractivo paso por los malecones de Miraflores, destacando zonas como el Malecón Cisneros, el Malecón de la Reserva y el Puente Villena. En el caso de la maratón 42K, los corredores deberán completar dos vueltas al circuito, lo que incrementa el nivel de exigencia de la prueba.

Ruta 42K

Cierre de vías y restricciones vehiculares

Para garantizar la seguridad de los participantes, se ha dispuesto el cierre total de las avenidas y calles involucradas desde las 4:45 a.m.. Esto afectará principalmente la Av. Arequipa, el circuito de playas y vías de Miraflores, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Detalles técnicos del recorrido

La ruta está completamente asfaltada, lo que favorece el ritmo de carrera. Sin embargo, presenta ligeras pendientes y desniveles, especialmente en el tramo de retorno por los malecones, donde los corredores deberán administrar bien su esfuerzo.