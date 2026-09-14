El atletismo peruano tiene dos historias que vuelven a encontrarse con los Juegos Panamericanos Lima 2027 como horizonte. Evelyn Inga, una de las principales exponentes nacionales de la marcha, ya aseguró su clasificación directa tras conquistar la medalla de oro en el Panamericano de Colombia.

La atleta nacional, octava en los 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024, reconoció que conseguir el boleto en casa de manera anticipada le genera una tranquilidad especial. Ahora podrá planificar su preparación con mayor precisión y llegar al próximo año en las mejores condiciones.

“Fue muy emocionante estar en Colombia en el Panamericano y ganar la medalla de oro y la clasificación directa. No me lo esperaba al 100% por el nivel de competencia. Ya tener ese cupo me da un poco más de tranquilidad para planificarlo mejor”, señaló Inga.

La marchista, sin embargo, dejó claro que la clasificación no significa bajar la exigencia. Por el contrario, ahora tiene como gran objetivo superar sus límites y buscar una actuación histórica en Lima 2027. “Tengo el sueño de estar en un podio mundial”, sostuvo, convencida de que cada detalle será determinante.

Inga también habló sobre el reto de competir en casa y la presión que puede generar la expectativa de conseguir una medalla. Por ello, viene trabajando el aspecto emocional junto a un psicólogo para mantener el equilibrio y evitar que la obligación de ganar termine afectando su rendimiento.

“Nos puede jugar en contra sentir que estamos en el país y que sí o sí tenemos que lograr una medalla. Eso no es muy bueno para el deportista”, explicó la campeona panamericana, quien prefiere concentrarse en el trabajo diario y llegar a la competencia con todo su equipo respaldándola.

Mientras Inga ya tiene su clasificación asegurada, otra referente del atletismo peruano mantiene una ilusión especial. Inés Melchor, histórica fondista nacional y ya retirada oficialmente del atletismo, contó que volvió a entrenar y que le gustaría tener la oportunidad de competir nuevamente en unos Juegos Panamericanos.

“Hoy estoy retirada del atletismo, pero he vuelto a entrenar. Me gustaría estar presente, es un sueño. No es el tiempo que yo decida, sino que como deportistas tenemos que cumplir marcas y requisitos. De mi parte, voy a hacer lo posible”, manifestó.

Ellas forman parte del ‘Team Yape’, iniciativa que, en su primer aniversario, renovó su apoyo a deportistas de atletismo y surf, incorporó a nuevos talentos y sumó la disciplina de para atletismo, conformando así un equipo de 55 deportistas de Lima, Arequipa, Puno, Cusco, Huancayo, Piura, Trujillo y Chiclayo que cuentan con soporte técnico-deportivo y logístico para fortalecer su preparación y desarrollo competitivo.