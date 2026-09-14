Por Redacción EC

El atletismo peruano tiene dos historias que vuelven a encontrarse con los Juegos Panamericanos Lima 2027 como horizonte. Evelyn Inga, una de las principales exponentes nacionales de la marcha, ya aseguró su clasificación directa tras conquistar la medalla de oro en el Panamericano de Colombia.

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