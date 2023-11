El pequeño Leo aún no debe entender la grandeza de los brazos que la cargan, pero pronto verá a su madre nuevamente en competencia y sabrá que el nombre de Inés Melchor tiene un lugar ganado en el atletismo peruano. Un solo dato: Melchor posee el tercer mejor tiempo sudamericano en la maratón con 2:26:48 horas. Por eso el deporte espera su regreso a las competencias y en esta entrevista nos cuenta cómo vive su actualidad y cómo planea su regreso a las pistas. Poco a poco ha regresado a la práctica. En sus redes podemos verla dando consejos de cómo hacer atletismo y si ella lo dice, son secretos hacia el éxito.

— ¿Cómo te sentiste de volver a estar cerca de una maratón, desde otro rol: no como competidora sino como imagen?

Siempre una competencia para mí es una fiesta deportiva, donde todos nos reunimos para poder disfrutar. Estuve en la Bimbo Global Race, que se corre en más de 34 países y más que una fiesta deportiva tiene un fin social – que por cada inscrito se donan 20 rebanadas de pan–, eso es lo más importante, ya que uno no solo se divierte, sino también ayuda a los demás.

— ¿Cómo va la etapa de Inés mamá?

Ha sido un cambio radical en mi vida. El ser madre es bonito, pero a la vez es ajetreado, más de 20 años me he dedicado solo al deporte y el hecho de tener una persona más a quien cuidar es algo complicado. Pero es una etapa bien bonita que quiero disfrutar, pasar tiempo con él, ya que va creciendo. Mi hijo tiene un año y seis meses, el tiempo va volando, sin embargo, quiero vivir esos recuerdos con él.

— ¿Dejar tu carrera profesional por ser madre fue la decisión más difícil?

Sí, yo creo que por eso lo estuve postergando. Sin embargo, llega un momento en que había que decidirlo, que era en ese momento o ya no había esa posibilidad. Es por ello que decidí tenerlo en la pandemia, y para mí fue una decisión bonita, porque es algo que esperaba no solo cuando tenía 16 años sino lo que anhelaba en toda mi vida lograr ser madre. Cumplir uno de mis sueños no fue fácil, pero tiene límites: lo que antes hacía ya no lo puedo hacer puesto que eso también me ha afectado, ya que ahora tengo a alguien más que cuidar, pero es una etapa muy bonita.

— ¿Cuánto costó tomar esa decisión?

Quiero que mi hijo, por lo menos vea, en unos cuantos años que yo he sido deportista y tal vez me gustaría que practique el atletismo, quizás no llegue a ser un deportista de alto nivel, pero que lo practique porque es algo lindo y saludable.

— ¿Volverás a competir?

Estoy volviendo a entrenar, poco a poco. Me gustaría retomarlo, pienso que se dará el próximo año. Comenzaré con más fuerza. Este año no pienso competir. Sé que será bastante complicado por el tiempo que lo he dejado, pero creo que cuando uno toma una decisión hay que darle con todo. Mi hijo para el otro año tendrá dos años y me dará más tiempo.

— ¿Físicamente estás bien?

Físicamente estoy mejor. Antes de dejar el atletismo tuve varias lesiones e incluso me he operado dos de ellas, una del pie y la otra era una hernia que tenía y aproveché en este tiempo de descanso para al regresar no tener ningún problema.

— ¿Volverías para clasificar en los Juegos Olímpicos?

En sí es poco tiempo para los Juegos, pero nada está dicho porque uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo a la hora de competir. Pero creo que será para otro evento. Después de los Juegos se vienen los Juegos Bolivarianos y para todo eso ya empezaría a entrenar.

Certamen Pruebas En Panamericanos Río 2007 - 10.000 m.

Guadalajara 2011 - 5.000 m. (bronce)

Toronto 2015 - 10.000 m. / maratón En Juegos Atenas 2004 - 5.000 metros

Londres 2012 - maratón

Río 2016 - maratón

— De tus participaciones en los Juegos, ¿cómo analizas lo que te tocó competir?

Hasta ahora esa es una de las cosas... no me siento contenta por el resultado. Por eso quiero retomar, uno se queda con esa espina. Por eso nunca he dicho que me voy a retirar. Eso es algo que no me hace sentir completa.

— ¿Cuánto tiempo más le dedicarás al atletismo?

Yo creo que si vuelvo, dos o tres años más. Después ya me enfoco en otras actividades. Tengo más objetivos por cumplir en lo que es el tema profesional y me gustaría entrar un poco más en el tema del atletismo con niños, ya que en estos últimos años el atletismo ha mejorado bastante y lo que se busca son nuevos talentos.

— ¿Recuerdas cuándo fue tu primera competencia?

Fue en el año 2000 y los que practicábamos el atletismo éramos contados. Hoy ver esa comparación es algo bonito, ha cambiado bastante y eso es bueno porque de alguna manera los niños comienzan a interesarse por este deporte.

— ¿Te sientes una ídolo en atletismo?

Eso la gente lo decidirá, pero más que ídolo, yo siento que soy una de las que inició este deporte y eso es algo bonito.

— ¿Qué significa para ti el atletismo?

Es lo que siempre he soñado, me enseñó a lograr mis objetivos y dio valores. Me gustaría que más niños practiquen ya que te hace ver la vida de otra manera.





