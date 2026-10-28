Con el objetivo de visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, este domingo 25 de octubre se desarrolló la Carrera Avon por Ellas en la Costa Verde, San Miguel. El encuentro, organizado en conjunto por Avon y la Fundación Instituto Natura, en beneficio de la Liga Contra el Cáncer, convocó a cientos de asistentes, generando un espacio de concientización y cuidado de la salud para toda la familia y la comunidad.

Más allá de la ruta deportiva, que contó con una caminata recreativa de 4 kilómetros y una carrera competitiva de 8 kilómetros, la jornada se distinguió por ofrecer una experiencia integral abierta al público general. El evento contó con diferentes activaciones de marcas y espacios interactivos.

Jaira Alencastre, Jefa de Fundación Instituto Natura comentó: “Un espacio como este, nos reúne a diferentes mujeres, de diferentes lugares y edades alrededor de una causa común. Esta carrera nos invita a volver a tener en agenda un tema tan relevante como es la salud mamaria y la detección temprana del cáncer de mama”.

Mes Rosa: cientos de personas participaron en la Carrera Avon por Ellas. (Foto: Liga Contra el Cáncer)

Adicionalmente, desde Fundación Instituto Natura se promovió la iniciativa de concinetización “Si hay mama, hay conversación”, una campaña que busca abrir conversaciones sobre salud mamaria durante todo el año, no sólo en octubre. Esta campaña busca compartir información, despejar dudas y acercarnos a los cuidados necesarios para la detección temprana del cáncer de mama.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas iniciativas de concientización y bienestar. Avon ofreció espacios interactivos con dinámicas de mensajes de apoyo, información y espacios para fotos en redes sociales. Por su parte, la Liga Contra el Cáncer desplegó unidades móviles para realizar despistajes gratuitos y brindar orientación sobre detección temprana del cáncer de mama. Además, participaron diferentes marcas aliadas como Industrias San Miguel - ISM, Nosotras, Barker y Go Ladies.

A través de la recaudación de las inscripciones, el evento destinó fondos a la Liga Contra el Cáncer para que la institución continúe realizando acciones sociales y despistajes en sus unidades móviles a nivel nacional.

Por su parte, Damary Milla, representante de la Liga Contra el Cáncer, destacó que la alianza ayuda en dos frentes: “Creemos que el empoderamiento de la mujer ayuda en mucho al cuidado de la salud mamaria. El cáncer es una enfermedad de salud pública, que cada vez afecta a más mujeres. Por eso es muy importante hablarla en nuestros círculos cercanos, con nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas y amigas”.

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