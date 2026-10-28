Mes Rosa: cientos de personas participaron en la Carrera Avon por Ellas. (Foto: Liga Contra el Cáncer)
Mes Rosa: cientos de personas participaron en la Carrera Avon por Ellas. (Foto: Liga Contra el Cáncer)
Por Redacción EC

Con el objetivo de visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, este domingo 25 de octubre se desarrolló la Carrera Avon por Ellas en la Costa Verde, San Miguel. El encuentro, organizado en conjunto por Avon y la Fundación Instituto Natura, en beneficio de la Liga Contra el Cáncer, convocó a cientos de asistentes, generando un espacio de concientización y cuidado de la salud para toda la familia y la comunidad.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?