“Daredevil: Born Again” está a punto de vivir su siguiente gran prueba: una segunda temporada que llega con la difícil tarea de consolidar el regreso del justiciero de Hell’s Kitchen al centro del Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que, más allá del icónico traje de superhéroe y las increíbles peleas de nuestro protagonista, lo que está en juego ahora es si esta nueva tanda de episodios puede mantener enganchados tanto a los fans de la era Netflix como a quienes recién conocieron a Matt Murdock (Charlie Cox) en Disney+.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción presenta nuevamente a Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) como alcalde de Nueva York, lo que coloca a Daredevil en su terreno favorito: la zona gris entre ley y justicia.

Así, la ficción profundiza en el enfrentamiento entre Matt Murdock y Kingpin, y le da espacio al regreso de personajes como Jessica Jones (Krysten Ritter).

Además, Marvel Studios planea usar la serie como puente hacia otros títulos de la Fase Seis, por lo que lo que ocurra aquí tendrá eco en futuros proyectos del MCU.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Daredevil: Born Again” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DAREDEVIL: BORN AGAIN” - TEMPORADA 2

Disney+ apuesta otra vez por un modelo de lanzamiento 100% semanal, pensado para que la conversación sobre la producción se extienda por dos meses y cada capítulo tenga su propio recorrido en redes.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again”:

Episodio 1: martes 24 de marzo del 2026

martes 24 de marzo del 2026 Episodio 2: martes 31 de marzo del 2026

martes 31 de marzo del 2026 Episodio 3: martes 7 de abril del 2026

martes 7 de abril del 2026 Episodio 4: martes 14 de abril del 2026

martes 14 de abril del 2026 Episodio 5: martes 21 de abril del 2026

martes 21 de abril del 2026 Episodio 6: martes 28 de abril del 2026

martes 28 de abril del 2026 Episodio 7: martes 5 de mayo del 2026

martes 5 de mayo del 2026 Episodio 8 (final de temporada): martes 12 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DAREDEVIL: BORN AGAIN” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la segunda temporada de “Daredevil: Born Again” están programados para lanzarse a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT) en Estados Unidos.

Horario de estreno por país:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los martes España 2:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “DAREDEVIL: BORN AGAIN” - TEMPORADA 2?

El lanzamiento de la temporada 2 de la serie es exclusivo de Disney+. Es decir, no se compartirá con otras plataformas ni tendrá, por ahora, un estreno simultáneo en TV de pago o canales abiertos.

Entonces, si estás pensando verla desde el día uno, necesitarás contar con una suscripción activa al servicio y acceder a la plataforma de streaming en las fechas indicadas.

Este es el LINK OFICIAL del show televisivo.

Charlie Cox como Matt Murdock y Deborah Ann Woll como Karen Page en una escena de la segunda temporada de la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

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