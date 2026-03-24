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"Hannah Montana 20th Anniversary Special" se estrena el 24 de marzo por Disney+. (Fotos: Composición)
"Hannah Montana 20th Anniversary Special" se estrena el 24 de marzo por Disney+. (Fotos: Composición)
Por Leslie A. Galván

Si una fan de Hannah Montana recuerda el concierto de la cantante Miley Cyrus en 2008, conecta de inmediato con esa niña imparable, risueña y saltarina sobre el escenario, que se vestía de brillos y ocultaba, detrás de una peluca rubia, su verdadera identidad de superestrella. Una personalidad, para algunos, inentendible, dadas las diferentes facetas de Cyrus a lo largo de su carrera musical en los últimos años. Por eso, en el especial de Disney+, ella tiene mucho por decir.

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