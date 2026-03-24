Si una fan de Hannah Montana recuerda el concierto de la cantante Miley Cyrus en 2008, conecta de inmediato con esa niña imparable, risueña y saltarina sobre el escenario, que se vestía de brillos y ocultaba, detrás de una peluca rubia, su verdadera identidad de superestrella. Una personalidad, para algunos, inentendible, dadas las diferentes facetas de Cyrus a lo largo de su carrera musical en los últimos años. Por eso, en el especial de Disney+, ella tiene mucho por decir.

“Hannah Montana: Especial 20° aniversario” llega a Disney+ el 24 de marzo como una celebración de la serie documental que definió a una generación, dos décadas después de su estreno en Disney Channel. Filmado con audiencia en vivo, la producción cuenta con Ashley Edens como showrunner, mientras que Cyrus participa también como productora ejecutiva junto a Tish Cyrus-Purcell (su madre), Alex Cooper y Matt Kaplan. Aquí habrá lugar para una entrevista íntima con la cantante, material de archivo inédito, la reconstrucción de escenografías, como el armario donde Hannah cobraba forma, y segmentos musicales donde la artista retoma el personaje y canta algunos de los temas más recordados, “The Best of Both Worlds” y “Rock Star”.

Miley Cyrus y su madre Tish Cyrus en la ceremonia de Grammy Awards. (Foto: AP)

La transformación de Miley Cyrus

Cyrus tenía 11 años cuando audicionó por primera vez para la serie. No iba por el papel principal, sino por el de Lily, la mejor amiga de la protagonista, pero no fue seleccionada. Un año después, la producción volvió a llamarla para una audición presencial y encajó con naturalidad en el rol de la adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop. En paralelo, la serie tomó forma como una apuesta familiar: su padre, Billy Ray Cyrus, se sumó al elenco, mientras su madre, Tish, participó en el desarrollo de “Hannah Montana”.

Miley Cyrus como Hannah Montana. (Foto: Getty Images)

Con el paso de los años, Hannah se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Disney Channel y expandió su universo con “Hannah Montana: La película” (2009), filmada en California y la ciudad del género country, Tennessee. En el tramo final de la cinta, el personaje de Cyrus revela su identidad, como ocurrió de manera inversa con la propia transición de Miley hacia una carrera como solista. Debido a que la película hizo una homenaje a la revelación de identidad de la protagonista, la elección de canciones del concierto principal del especial de Disney+ son títulos como “This is the Life” y “The Climb”.

Tras el cierre de la serie, Cyrus inició una etapa distinta. En 2010 protagonizó “The Last Song”, mientras su imagen pública se iba alejando del universo Disney. Su relación con el protagonista en esa película romántica, Liam Hemsworth, se extendió durante 10 años y culminó en matrimonio en 2018, antes de su posterior separación. Fue un escándalo que superó la mejor época de Cyrus y su noviazgo con Nick Jonas, otro chico-Disney, con quien compartió escenario junto a los Jonas Brothers en su época adolescente.

Miley Cyrus se presentó junto a Robin Thicke en la ceremonia de MTV Video Music Awards en 2013. (Foto: AP)

Miley Cyrus asiste a la ceremonia de los MTV Video Music Awards en 2015. (Foto: AFP)

La presentación de Cyrus en los MTV Video Music Awards 2013 junto a Robin Thicke —con un twerking que dio la vuelta al mundo—, sumada a su cambio de imagen con un corte más arriesgado y nuevos tatuajes, terminó por reconfigurar su identidad artística. Ese mismo año, había lanzado su sencillo más elogiado, “Wrecking Ball”, donde construye su versión más sexy columpiando su cuerpo en una bola de demolición. En ese momento, parte de la prensa y de sus seguidores interpretó ese giro como una forma de tomar distancia de Hannah Montana.

En orden, la productora y actriz Tish Cyrus, sus hijos Braison y Noah Cyrus, con el padre y músico Billy Ray Cyrus, su hija Brandi Glenn Cyrus y Miley Cyrus en los MTV Video Music Awards en 2015. (Foto: AFP)

Tras su divorcio en 2020, la figura de Miley volvió a transformarse en distintas etapas. “No intentaba acabar con Hannah. Simplemente estaba evolucionando”, dijo a Variety. Hace tres años, su videoclip “Flowers” remeció las redes sociales. Fue un grito de salvación hacia el final de una metamorfosis que culminó en su primer Premio Grammy, bastante aplaudido por su hoy pareja, Maxx Morando.

En el tráiler del especial, Cyrus regresa a los estudios donde comenzó todo y suelta una frase breve: “Qué bueno estar en casa”. Días antes, había compartido imágenes revisando antiguos guiones de la serie: “Sumergiéndome en los archivos… tantas memorias”, escribió en una publicación donde aparece en la primera fotografía vestida de Hannah Montana, como si su verdadera personalidad después de tanta convulsión interna fuera, en realidad, la de una niña risueña y amante de la música. Tal vez, la peluca nunca fue un disfraz.