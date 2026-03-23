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Este 24 de marzo, el mundo se detiene para celebrar las dos décadas del estreno que cambió la cultura pop. Disney Plus lanza “Hannah Montana: Especial 20 aniversario”, un evento nostálgico donde Miley Cyrus se reencuentra con el personaje que la lanzó a la fama. Si creciste cantando “The Best of Both Worlds”, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este estreno mundial.
Hora de estreno de “Hannah Montana: Especial 20 aniversario”
“Hannah Montana: Especial 20 aniversario” se estrena este el martes 24 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 1:00 a.m.
- Colombia: 2:00 a.m.
- Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Chile: 4:00 a.m.
- Argentina: 4:00 a.m.
- Perú: 2:00 a.m.
- Bolivia: 3:00 a.m.
- Paraguay: 4:00 a.m.
- Uruguay: 4:00 a.m.
- España: 9:00 a.m. (hora peninsular)
Sinopsis oficial
“Hannah Montana: Especial 20° Aniversario” es un evento televisivo híbrido que combina el formato de documental, entrevista íntima y concierto en vivo. Grabado frente a una audiencia en Los Ángeles, el especial sigue a la superestrella y Leyenda Disney, Miley Cyrus, mientras regresa a los sets recreados de la serie (como la icónica sala de los Stewart y el clóset de Hannah) para reflexionar sobre las dos décadas del estreno que definió a una generación. Conducido por Alex Cooper, el programa explora material de archivo nunca antes visto, secretos de producción y el impacto cultural del fenómeno, culminando con interpretaciones musicales que unen el pasado y el presente de la artista.
Reparto Principal
- Miley Cyrus: Ella misma / Hannah Montana.
- Alex Cooper: Anfitriona y entrevistadora (Host).
- Billy Ray Cyrus: Él mismo (Robby Ray Stewart en la serie).
- Tish Cyrus-Purcell: Ella misma (Madre de Miley y productora ejecutiva).
- Selena Gomez: Invitada especial (Mikayla en la serie).
- Apariciones especiales confirmadas: El especial incluye la participación de miembros clave del elenco original como Emily Osment (Lilly), Mitchel Musso (Oliver), Jason Earles (Jackson) y Moisés Arias (Rico), quienes se unen para revivir anécdotas del set.
Tráiler oficial
Ficha Técnica
- Título original: Hannah Montana 20th Anniversary Special.
- Título en español: Hannah Montana: Especial 20° Aniversario.
- Fecha de estreno: 24 de marzo de 2026.
- Plataforma de distribución: Disney+ (Global) / Hulu (EE. UU.).
- Género: Documental, Música, Especial de TV.
- Director: Sam Wrench (reconocido por The Eras Tour de Taylor Swift).
- Showrunner: Ashley Edens.
- Productores Ejecutivos: Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan.
- Empresas productoras: HopeTown Entertainment y Unwell Productions.
- Duración aproximada: 90 minutos.
- Idioma original: Inglés (Disponible con doblaje y subtítulos en español).
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