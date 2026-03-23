Resumen

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"Hannah Montana: Especial 20 aniversario" se estrena oficialmente en Disney Plus este martes 24 de marzo a las 2:00 a.m. en Perú. (Foto: Disney)
"Hannah Montana: Especial 20 aniversario" se estrena oficialmente en Disney Plus este martes 24 de marzo a las 2:00 a.m. en Perú. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

Este 24 de marzo, el mundo se detiene para celebrar las dos décadas del estreno que cambió la cultura pop. Disney Plus lanza , un evento nostálgico donde Miley Cyrus se reencuentra con el personaje que la lanzó a la fama. Si creciste cantando “The Best of Both Worlds”, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este estreno mundial.

Hora de estreno de “Hannah Montana: Especial 20 aniversario”

“Hannah Montana: Especial 20 aniversario” se estrena este el martes 24 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:

  • México: 1:00 a.m.
  • Colombia: 2:00 a.m.
  • Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela: 3:00 a.m.
  • Chile: 4:00 a.m.
  • Argentina: 4:00 a.m.
  • Perú: 2:00 a.m.
  • Bolivia: 3:00 a.m.
  • Paraguay: 4:00 a.m.
  • Uruguay: 4:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Sinopsis oficial

“Hannah Montana: Especial 20° Aniversario” es un evento televisivo híbrido que combina el formato de documental, entrevista íntima y concierto en vivo. Grabado frente a una audiencia en Los Ángeles, el especial sigue a la superestrella y Leyenda Disney, Miley Cyrus, mientras regresa a los sets recreados de la serie (como la icónica sala de los Stewart y el clóset de Hannah) para reflexionar sobre las dos décadas del estreno que definió a una generación. Conducido por Alex Cooper, el programa explora material de archivo nunca antes visto, secretos de producción y el impacto cultural del fenómeno, culminando con interpretaciones musicales que unen el pasado y el presente de la artista.

Reparto Principal

  • Miley Cyrus: Ella misma / Hannah Montana.
  • Alex Cooper: Anfitriona y entrevistadora (Host).
  • Billy Ray Cyrus: Él mismo (Robby Ray Stewart en la serie).
  • Tish Cyrus-Purcell: Ella misma (Madre de Miley y productora ejecutiva).
  • Selena Gomez: Invitada especial (Mikayla en la serie).
  • Apariciones especiales confirmadas: El especial incluye la participación de miembros clave del elenco original como Emily Osment (Lilly), Mitchel Musso (Oliver), Jason Earles (Jackson) y Moisés Arias (Rico), quienes se unen para revivir anécdotas del set.

Tráiler oficial

Ficha Técnica

  • Título original: Hannah Montana 20th Anniversary Special.
  • Título en español: Hannah Montana: Especial 20° Aniversario.
  • Fecha de estreno: 24 de marzo de 2026.
  • Plataforma de distribución: Disney+ (Global) / Hulu (EE. UU.).
  • Género: Documental, Música, Especial de TV.
  • Director: Sam Wrench (reconocido por The Eras Tour de Taylor Swift).
  • Showrunner: Ashley Edens.
  • Productores Ejecutivos: Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan.
  • Empresas productoras: HopeTown Entertainment y Unwell Productions.
  • Duración aproximada: 90 minutos.
  • Idioma original: Inglés (Disponible con doblaje y subtítulos en español).
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