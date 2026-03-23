Este 24 de marzo, el mundo se detiene para celebrar las dos décadas del estreno que cambió la cultura pop. Disney Plus lanza “Hannah Montana: Especial 20 aniversario”, un evento nostálgico donde Miley Cyrus se reencuentra con el personaje que la lanzó a la fama. Si creciste cantando “The Best of Both Worlds”, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este estreno mundial.

Hora de estreno de “Hannah Montana: Especial 20 aniversario”

“Hannah Montana: Especial 20 aniversario” se estrena este el martes 24 de marzo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Sinopsis oficial

“Hannah Montana: Especial 20° Aniversario” es un evento televisivo híbrido que combina el formato de documental, entrevista íntima y concierto en vivo. Grabado frente a una audiencia en Los Ángeles, el especial sigue a la superestrella y Leyenda Disney, Miley Cyrus, mientras regresa a los sets recreados de la serie (como la icónica sala de los Stewart y el clóset de Hannah) para reflexionar sobre las dos décadas del estreno que definió a una generación. Conducido por Alex Cooper, el programa explora material de archivo nunca antes visto, secretos de producción y el impacto cultural del fenómeno, culminando con interpretaciones musicales que unen el pasado y el presente de la artista.

Reparto Principal

Miley Cyrus: Ella misma / Hannah Montana.

Ella misma / Hannah Montana. Alex Cooper: Anfitriona y entrevistadora (Host).

Anfitriona y entrevistadora (Host). Billy Ray Cyrus: Él mismo (Robby Ray Stewart en la serie).

Él mismo (Robby Ray Stewart en la serie). Tish Cyrus-Purcell: Ella misma (Madre de Miley y productora ejecutiva).

Ella misma (Madre de Miley y productora ejecutiva). Selena Gomez: Invitada especial (Mikayla en la serie).

Invitada especial (Mikayla en la serie). Apariciones especiales confirmadas: El especial incluye la participación de miembros clave del elenco original como Emily Osment (Lilly), Mitchel Musso (Oliver), Jason Earles (Jackson) y Moisés Arias (Rico), quienes se unen para revivir anécdotas del set.

Tráiler oficial

Ficha Técnica