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En la edición de UNIFEST 2026, más de 250 estudiantes de 25 instituciones educativas provenientes de 20 ciudades del Perú compiten en el festival universitario. (Foto: UNIFEST)
En la edición de UNIFEST 2026, más de 250 estudiantes de 25 instituciones educativas provenientes de 20 ciudades del Perú compiten en el festival universitario. (Foto: UNIFEST)
Por Leslie A. Galván

Un pueblo joven. Dos chicos que acaban de perder a su madre. Un extorsionador con un tatuaje que irrumpe como una amenaza en la vida de una familia. Son las primeras imágenes del cortometraje universitario “Lo que aprenden los perros”, que con su banda sonora embriaga en una sensación de peligro de un barrio marginal del país. La idea nace de aspirantes a cineastas, quienes hoy compiten en el Festival Nacional de Cine Universitario (UNIFEST).

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