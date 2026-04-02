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Se estrenará el 16 de abril en cines de Argentina tras haber sido premiada en festivales internacionales | Foto: Archivo GEC
Se estrenará el 16 de abril en cines de Argentina tras haber sido premiada en festivales internacionales | Foto: Archivo GEC
/ Gabriela Delgado
Por Agencia EFE

La cantante argentina Cazzu debutará como actriz en ‘Risa y la cabina del viento’, una película dirigida por su compatriota Juan Cabral que se estrenará el 16 de abril en los cines del país suramericano tras haber sido premiada en festivales internacionales.

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