La cantante argentina Cazzu debutará como actriz en ‘Risa y la cabina del viento’, una película dirigida por su compatriota Juan Cabral que se estrenará el 16 de abril en los cines del país suramericano tras haber sido premiada en festivales internacionales.

El filme, protagonizado también por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero, narra la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público que le permite comunicarse con personas fallecidas.

A cambio de ayudarles a resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos, la protagonista busca la posibilidad de hablar por última vez con su padre.

La película es el debut cinematográfico de Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, una cantante, rapera y compositora argentina reconocida como una de las figuras más influyentes del trap latino y la música urbana, que ganó fama internacional gracias a canciones como ‘Loca’ o ‘Toda’.

Rodada en la provincia austral de Tierra del Fuego, la película cuenta además con las actuaciones de Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón, y con música original de la banda argentina Babasónicos.

Diana Sánchez, tras tres asaltos armados, decidió dejar el Perú y regresar solo con un nuevo reto: "Yo soy". Al hablar de su crecimiento y la lucha detrás de cámaras, comparte que este programa le permite ver los sueños de muchos, convirtiendo el miedo en una nueva oportunidad.

‘Risa y la cabina del viento’, una producción de las compañías argentinas Industria del Milagro y Labhouse, obtuvo el premio a Mejor Película Joven en el Stockholm International Film Festival Junior, en Suecia, y fue distinguida como Mejor Película y Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

También recibió el premio del público en el Festival La Fiesta del Cine, en Francia.

Cabral, reconocido por su trabajo en cine y publicidad, debutó como director de largometrajes con ‘Two/One’, estrenada en 2020 en el Festival de Tribeca y protagonizada por Boyd Holbrook y Zhu Zhu.