Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cinco mujeres que se hacen escuchar por ellas y por todas, así conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
Cinco mujeres que se hacen escuchar por ellas y por todas, así conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
Por Alejandra Garboza

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”, decía Simone de Beauvoir, en ese sentido la lucha debe realizarse desde todos los escenarios y desde cada rincón posible, y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, recordamos momentos de cinco mujeres que inspiran a seguir en este camino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.