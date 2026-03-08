“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”, decía Simone de Beauvoir, en ese sentido la lucha debe realizarse desde todos los escenarios y desde cada rincón posible, y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, recordamos momentos de cinco mujeres que inspiran a seguir en este camino.

Gisèle Pelicot

La historia de Gisèle dio la vuelta al mundo cuando dejó su anonimato durante el juicio contra su su esposo, Dominique Pelicot, quien la drogó repetidamente hasta dejarla inconsciente para invitar a decenas de hombres para violarla. La mujer francesa declaró que “la vergüenza tenía que cambiar de bando”. Tras este hecho, hace unas semana publicó su libro ‘Un himno a la vida: Mi historia’, en el que describe los 20 años de esta experiencia de agresión y abuso y otras etapas de su vida.

Pelicot contó con la colaboración de Judith Perrignon, la narradora que ya antes había trabajado con la sobreviviente del Holocausto Marceline Loridan-Ivens. El libro se aleja de cualquier tipo de revictimización y por el contrario, la contención con la que cuenta los hechos muesta la superiorida moral que mantuvo durante todo el juicio frente a más de sus 50 agresores. El libro de Gisèle es un acto de resistencia.

Gisele Pelicot sale del juzgado tras escuchar el veredicto del tribunal que condenó a su exmarido a la pena máxima de 20 años de cárcel por cometer y orquestar sus violaciones masivas con decenas de desconocidos que reclutó en línea, en Aviñón el 19 de diciembre de 2024. Foto: Miguel MEDINA/AFP / MIGUEL MEDINA

Cazzu

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, se ha convertido en una voz fuerte los últimos años. Tras la finalización de su romance con Christian Nodal, la cantante argentina no se ha quedado callada y ha hablado de la maternidad, del abandono y de otros temas, como el que puso sobre la mesa hace unas semanas en su texto ‘Tiradera’, en donde criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical y en otros escenarios. Esto tras el lanzamiento de ‘Rosita’, el último tema de Tainy en donde se menciona: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Este verso, aunque “inocente” para algunos, se podría interpretar como la burla al abandono de Nodal a Cazzu tras el nacimiento de su hija y posteriormente su matrimonio express con Ángela Aguilar, amiga de la pareja. Es así que la ‘la Jefa’ escribió sobre el pacto entre varones, que no solo callan frente a las actitudes de sus pares, sino que lo normalizan y justifican cuidándose entre ellos invilisibilizando los diferentes tipos de violencia.

La "Jefa" alza la voz frente a la "camaradería de los varones". / Gabriela Delgado

La ‘Tiradera’ fue celebrada por las mujeres que se identifican con Cazzu, quien además aseguró no arrepetirse de todo lo que escribió. “Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados, me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo”, señaló en una entrevista.

Eileen Gu

La esquiadora de 22 años convirtió la rueda de prensa de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en un espacio para que se reinvindiquen sus logros. La estudiante en Stanford y modelo internacional, se rió tras la pregunta si consideraba que eran “dos medallas de plata ganadas o dos oros perdidos”.

La atleta del equipo de ski acrobático chino fue tajante con su respuesta: “Hago cosas que, literalmente, nunca se han hecho antes, y creo que eso es más que suficiente”. De esta manera recordó que es la esquiadora de estilo libre femenina más premiada de la historia.

Esta no es la primera vez que Eileen es cuestionada, en 2019, entró en debate su elección de competir bajo la bandera china (país se origen de su madre) y no la estadounidense. Nuevamente, la deportista olímpica fue dura con su manera de responder, señalando que su elección estaba relacionada con ampliar el impacto del deporte a millones de jóvenes, esto ha sido respaldado con el aumento de la práctica del ski en el país asiático. Su manera de responder también ha sido criticada, pero ella no se queda callada.

Dolores Fonzi

La actriz, guionista y directora argentina recibió el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Belén, film basado en el caso real de una joven que fue condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público en 2014

La argentina aprovechó el escenario para dejar un mensaje de lo que está sucediendo en el mundo: “Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror. Ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos… y eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo”.

Además se refirió a la situación política de su país y del mundo. “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro; vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea, que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”

Cerró su discuro dedicándole el premio a Belén y a todas las mujeres. “Acá estamos. Vamos a seguir haciendo cine. Queremos seguir haciendo cine. Deseamos hacer cine”.

Betty Reid Soskin

La activista, música, empresaria pionera y la guardabosques más longeva en la historia del National Park Service de EE.UU, falleció en diciembre del año pasado, dejando como legado la importancia de cuestionar las imposiciones sociales que se esperaban de ella como mujer.

Durante dos décadas, preservó la memoria de las mujeres y afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una voz necesaria para la historia participando de conferencias sobre igualdad racial y educadora histórica en el Parque Nacional Rosie the Riveter.

Fiel a su estilo de reinventarse, se convirtió en guardaparques a los 85 años. “Siento que he vivido mi vida plenamente.. No me arrepiento de nada”, señalaba en entrevistas. Además, en alguna ocasión le pidieron un consejo para su yo de joven y no dudó en señalar que no debería casarse porque podría haber hecho todas las cosas que hizo sin un hombre. Reconoció que no se consideraba feminista porque los hombres que conocía sufrían los mismo problemas que ella, pero en los 90 entendió que el feminismo era clave para ella. “Allí empecé a sentirme realmente como Betty”.