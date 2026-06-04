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Resumen

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Las tiendas de conveniencia continúan consolidándose en el Perú como un formato cada vez más ligado a la rutina diaria del consumidor urbano. Para Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría, la categoría deja de estar asociada únicamente a compras impulsivas o de emergencia, y empieza a competir por distintos momentos de consumo vinculados a rapidez, cercanía y soluciones inmediatas para el día a día.

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