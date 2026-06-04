El informe de marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer incorporó a tiendas de conveniencia como una de las categorías analizadas dentro de su estudio anual de posicionamiento y recordación de marcas. El análisis consideró a hombres y mujeres que hayan comprado en una tienda de conveniencia durante los últimos tres meses. La muestra estuvo conformada por 434 encuestados, de los cuales 309 corresponden a Lima y 125 a provincias.

El estudio identifica atributos como promociones y descuentos, variedad de productos, precios competitivos, locales limpios y disponibilidad de alimentos listos para consumir entre los factores más valorados por los consumidores dentro de esta categoría.

Las tiendas de conveniencia continúan consolidándose en el Perú como un formato cada vez más ligado a la rutina diaria del consumidor urbano.

“El crecimiento de las tiendas de conveniencia responde a un cambio claro en el estilo de vida urbano: consumidores con menos tiempo, mayor necesidad de inmediatez y una búsqueda constante de soluciones prácticas para compras pequeñas, frecuentes y de consumo inmediato”, señala Rubiños.

Según explica, el consumidor ya no busca únicamente resolver una compra de emergencia, sino atender momentos concretos del día de manera rápida y sencilla. “La tienda de conveniencia entra en la rutina porque está cerca del trabajo, de la universidad, del hogar o del tránsito diario. Por eso deja de ser una compra planificada y se convierte en una compra de ocasión”, indica.

Rubiños sostiene además que el concepto de compra rápida también cambió dentro del retail peruano. “Antes la compra rápida era una compra de emergencia. Hoy es una compra de rutina”, afirma. En esa línea, explica que el formato ya no compite únicamente con bodegas o minimarkets, sino también con cafeterías, ‘fast foods’ y otros espacios de consumo inmediato.

“Hoy el consumidor puede entrar a una tienda de conveniencia por un café, un snack, una bebida, un combo o un alimento listo. Eso acerca mucho más el formato a cafeterías y ‘fast Foods’ que al retail tradicional”, comenta.

Las tiendas de conveniencia continúan consolidándose en el Perú como un formato cada vez más ligado a la rutina diaria del consumidor urbano.

Empresas del sector empiezan a adaptar su operación a un consumidor que busca resolver necesidades inmediatas en pocos minutos. Gisella Bellido, gerente sénior de Red Propia de Repsol Comercial, explica que el consumo en tiendas vinculadas a estaciones de servicio evolucionó desde compras impulsivas de snacks y bebidas hacia una oferta más amplia de comidas listas, café premium, comida rápida y servicios adicionales.

Actualmente, el 75% de las ventas de Repshop y Sprint (los formatos de conveniencia de Repsol) está relacionado con consumo inmediato, principalmente bebidas, snacks y comida para llevar. Según Bellido, esto viene impulsando categorías de mayor valor como café y comidas preparadas, además de mejoras en surtido, exhibición y experiencia de compra.

La ejecutiva indica que la compañía trabaja actualmente en fortalecer su propuesta de “foodvenience”, incorporando nuevas categorías y optimizando la experiencia para compradores en tránsito. Añade que vienen impulsando medios de pago digitales y autoservicio para reducir tiempos y dar mayor autonomía al cliente, especialmente en horas pico.

“El consumidor en tránsito busca practicidad y ahorro de tiempo, prefiriendo compras rápidas y productos consumibles al instante o durante su trayecto”, afirma.

La velocidad de atención se volvió uno de los principales factores competitivos del formato. Bellido detalla que la compra promedio en estas tiendas dura entre 2 y 3 minutos, mientras que en estaciones de alto flujo las transacciones aumentan hasta 18% en horas pico. Además, más del 65% de las ventas se concentra en dos momentos de alta movilidad: las mañanas y el final de la tarde.

“El reto será balancear eficiencia operativa con una propuesta de valor atractiva para un ‘shopper’ que busca cada vez más rapidez, calidad y consistencia”, sostiene.

Las tiendas de conveniencia continúan consolidándose en el Perú como un formato cada vez más ligado a la rutina diaria del consumidor urbano.

Para Rubiños, el crecimiento de la categoría todavía presenta oportunidades importantes, aunque con dinámicas distintas entre Lima y provincias. Agrega que fuera de la capital el reto no pasa solo por abrir nuevas tiendas, sino por construir hábitos de consumo en mercados donde existe mayor sensibilidad al precio y una relación más fuerte con canales tradicionales.

En ese contexto, sostiene que las marcas deberán adaptar mejor su propuesta a dinámicas locales vinculadas a ubicación, surtido y hábitos de consumo.

Hacia adelante, identifica cinco tendencias que marcarán la evolución del formato: mayor competencia por ubicaciones estratégicas, crecimiento de alimentos listos para consumir, más promociones y programas de fidelización, tiendas temáticas para diferenciar experiencia y expansión hacia universidades, edificios corporativos, zonas residenciales y provincias.

“Veremos una evolución hacia formatos híbridos: parte retail, parte ‘foodservice’ y parte punto de conveniencia urbana”, indica.