Tomando en cuenta la popularidad que tuvo el Switch original - la tercera consola más vendida en la historia - se esperaba que su sucesor, el Switch 2, fuera también popular, pero incluso sus creadores en Nintendo subestimaron qué tanto lo sería.

Y es que las últimas estadísticas soltadas por la compañía japonesa señalan que se han vendido 10,36 millones de Switch 2 desde su lanzamiento en junio, 25% más de lo que habían previsto. Los resultados han llevado a que Nintendo aumente sus espectativas para las ventas de su ahora consola estrella de 15 a 19 millones para marzo del 2026.

Parte del atractivo del Switch 2 recae, como su predecesor, en ser una versatil consola híbrida donde el usuario puede conectarla a una base para mayor poder y energía ilimitada o llevarla a cualquier lado al estilo de un Game Boy o PSP.

Se trata de una gran noticia para la casa de Nintendo, aunque una que se veía venir, ya que en junio de este año se reportó que el Switch 2 había convertido en la consola que más rápidamente se ha vendido de todos los tiempos, logrando desplegar 3,5 millones de unidades a clientes en sus primeros cuatro días.

Las ventas de videojuegos en la consola también resultaron altas, 20,62 millones en el mismo periodo, lo que se traduce a casi 2 juegos por persona que compró un Switch 2. Nintendo también aumentó sus expectativas de ventas de 45 a 48 millones para finales del primer trimestre del próximo año.