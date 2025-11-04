El Switch 2 fue lanzado el 5 de junio. (Foto: Kazuhiro Nogi / AFP)
Redacción EC
Tomando en cuenta la popularidad que tuvo el Switch original - la tercera consola más vendida en la historia - se esperaba que su sucesor, el , fuera también popular, pero incluso sus creadores en subestimaron qué tanto lo sería.

Y es que las últimas estadísticas soltadas por la compañía japonesa señalan que se han vendido 10,36 millones de Switch 2 desde su lanzamiento en junio, 25% más de lo que habían previsto. Los resultados han llevado a que Nintendo aumente sus espectativas para las ventas de su ahora consola estrella de 15 a 19 millones para marzo del 2026.

Parte del atractivo del Switch 2 recae, como su predecesor, en ser una versatil consola híbrida donde el usuario puede conectarla a una base para mayor poder y energía ilimitada o llevarla a cualquier lado al estilo de un Game Boy o PSP.

Se trata de una gran noticia para la casa de Nintendo, aunque una que se veía venir, ya que en junio de este año se reportó que el Switch 2 había convertido en la consola que más rápidamente se ha vendido de todos los tiempos,

Las ventas de videojuegos en la consola también resultaron altas, 20,62 millones en el mismo periodo, lo que se traduce a casi 2 juegos por persona que compró un Switch 2. Nintendo también aumentó sus expectativas de ventas de 45 a 48 millones para finales del primer trimestre del próximo año.

