Virtual Boy: el mayor fracaso de Nintendo vuelve a la vida con Switch Online

Entre uno de los más sorpresivo anuncios del Nintendo Direct del 12 de septiembre estuvo la resurrección del Virtual Boy, que pasará a formar parte del catálogo de los juegos clásicos ofrecidos para los suscriptores del Expansion Pack de Switch Online a partir del 17 de febrero de 2026.

Lo que escribí en un recuento de las principales consolas de Nintendo sigue siendo válido: Uno de los experimentos más ambiciosos y uno de los mayores desastres de la historia de Nintendo. El Virtual Boy es una relativamente desconocida consola lanzada por la compañía japonesa en agosto de 1995, donde su principal atractivo era poder presentar imágenes en 3D sin necesidad de utilizar lentes u otros tipos de dispositivos periféricos.

Esto lo lograba utilizando la técnica de estereoscopía, en la que dos imágenes ligeramente diferentes son presentadas por separado a cada uno de los ojos del espectador, creando la ilusión de profundidad.

Y fue esta ambición lo que tal vez atribuyó a esta consola no tuviera mucho éxito, pues forzaba a los usuarios a poner su cara en un incómodo visor que era sostenido por una relativamente delicada base, haciendo que sesiones muy extendidas de uso del Virtual Boy fueran incómodas.

Asimismo, la fuente de energía del sistema estaba posicionada en la parte trasera del mando, una proposición incómoda si se tomaba en cuenta que la consola utilizaba seis baterías doble AA si es que lo usabas en modo portátil y un pesado adaptador de energía si lo conectabas directamente a la corriente.

Como el Game Boy original, el Virtual Boy también presentaban gráficos monocromáticos, aunque por alguna razón Nintendo eligió que la combinación de colores sea el negro y rojo, presentando una experiencia visual extraña y también agotadora a la vista.

El Virtual Boy original, 30 años después de su salida. / Juan Luis Del Campo

El Virtual Boy fue abandonado a un año de su salida y actualmente vive en museos, la memoria de los fanáticos de la compañía y los armarios de aquellos incautos que lograron embaucar a sus padres para que le compren uno a su salida, como es en este caso el redactor de la nota.

El fracaso de la consola no solo causó problemas monetarios para Nintendo, sino que también aceleró la salida de la compañía del diseñador Gunpei Yokoi, padre del Game & Watch y una de las fuerzas detrás del Game Boy.

En total, solo logró vender 770 mil unidades a nivel mundial y su librería solo tiene 22 juegos, entre los que podemos destacar “3D Tetris”, “Mario’s Tennis”, “Teleroboxer”, “Red Alarm” y “Virtual Boy Wario Land” como títulos decentes que merecían un mejor sistema.

El Virtual Boy prometía gráficos 3D que en cierto modo logró. Lo que también logró fue generar naúseas entre algunos de sus usuarios. / Juan Luis Del Campo

Una promesa que se ha cumplido ahora, ya que 14 de estos títulos estarán disponibles a partir del 17 de febrero del 2026 para suscriptores del Expansion Pack de Switch Online, aunque jugarlos requerirá de un dispositivo periférico en la forma del Virtual Boy.