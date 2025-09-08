Si hay un área en el que el avance de la inteligencia artificial está teniendo problemas para entrar es en la industria del entretenimiento, con talentos y audiencias todavía renuentes para abrazar estas tecnologías en materia de películas, mientras que debates como propiedad intelectual y el uso de la imagen se mantienen en el centro de debates en las negociaciones entre los sindicatos de actores y los estudios de Hollywood.

Pero nadie ha acusado a las compañías de promotoras de IA de no ser insistentes y OpenAI está preparando lo que esperan será una atractiva propuesta a los estudios con “Critterz”, una película animada hecha principalmente con inteligencia artificial que llegará a cines alrededor del mundo en el 2026.

La cinta es un proyecto concebido por Chad Nelson, especialista creativo de OpenAI que trabajó con la productora Vertigo Films y el estudio Native Foreign para crear esta película basada en un corto que lanzó en 2023.

En esencia, “Critterz” es una muestra del poder de la herramienta de inteligencia artificial Sora de OpenAI para hacer películas, en este caso animando una visión de las aventuras de un grupo de criaturas fantásticas con un guión escrito por los guionistas – aún de carne y hueso - detrás del filme “Paddington in Perú”. También las voces serán realizadas por actores humanos.

Según el Wall Street Journal, la cinta se presentará en el Festival de Cannes en mayo del 2026 antes de aparecer en cines alrededor del mundo.

Por el lado de los estudios de Hollywood, el atractivo que ofrece “Critterz” radica en dos de las cosas más codiciadas por los humanos: dinero y tiempo. Y es que el largometraje se está realizando con un costo aproximado de US$30 millones, una fracción de lo que cuestan las cintas animadas de los grandes estudios.

Y materias temporales, la cinta se ha desarrollado en solo 9 meses, un periodo extremadamente corto para este tipo de proyectos. Si esto será suficiente para superar la renuencia que el sector ha mostrado contra la IA, solo el tiempo lo dirá.