OpenAI, la empresa detrás del popular chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, enfrenta un inusual giro interno: varios de sus ejecutivos creen que las críticas en su contra forman parte de una conspiración financiada por multimillonarios. Según reportó Futurism, esta percepción se ha extendido en la cúpula de la compañía —comenzando desde el CEO, Sam Altman—, que en los últimos años pasó de ser una organización sin fines de lucro a una empresa con fines comerciales.

La sospecha es que personajes como Elon Musk o Mark Zuckerberg estarían detrás de organizaciones y activistas que cuestionan el rumbo de OpenAI, con el objetivo de debilitar a la compañía. Entre los señalados se encuentran legisladores de California y grupos de defensa sobre la seguridad en inteligencia artificial.

Uno de los casos más llamativos es el de Encode, una pequeña ONG de gobernanza en IA. Su asesor legal, Nathan Calvin, relató que recibió llamadas insistentes durante días hasta que un alguacil le entregó una citación oficial en Washington, DC. OpenAI buscaba que la organización revelara si había recibido financiamiento de grandes empresarios tecnológicos.

Calvin calificó la situación como parte de una “burbuja paranoica” en la que OpenAI ve enemigos incluso donde no los hay. Encode, dijo, no tenía una agenda política en contra de la compañía, sino que simplemente formaba parte del debate sobre cómo regular la inteligencia artificial.

Las acciones legales han generado críticas hacia OpenAI por el uso de recursos contra pequeñas organizaciones, a las que les resulta costoso responder a demandas y procesos judiciales. Para algunas personas, esto muestra un cambio en la cultura interna de la empresa, que parece más preocupada por silenciar opositores que por responder a las inquietudes en torno a la seguridad y ética de la IA.