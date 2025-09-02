Apple prepara la presentación de su nueva generación de teléfonos (programada para el 9 de setiembre) en medio de rumores sobre un incremento general de 50 dólares en algunos de sus modelos más populares.

Los informes más recientes sugieren que la serie iPhone 17 llegará con precios ligeramente más altos en comparación con la generación anterior. Analistas señalan que la compañía podría aplicar un ajuste de 50 dólares adicionales en las versiones Pro y Air, mientras que el modelo base mantendría su valor actual.

De acuerdo con las filtraciones, el iPhone 17 conservaría un precio inicial de 799 dólares, sin cambios frente al iPhone 16. Sin embargo, el nuevo iPhone 17 Air pasaría (que reemplazará al modelo Plus) a costar 949 dólares, mientras que el iPhone 17 Pro subiría a 1.049 dólares, aunque con el atractivo de ofrecer 256 GB de almacenamiento base, el doble de la capacidad de la generación anterior.

En el caso del iPhone 17 Pro Max, el incremento también sería de 50 dólares, situándose en 1.249 dólares. Se espera que este modelo conserve características exclusivas de gama alta, como mejoras en la cámara y autonomía.

Especialistas apuntan que Apple justificaría estos incrementos por el encarecimiento de los componentes y los aranceles en China, su principal centro de producción. No obstante, la inclusión de más almacenamiento busca suavizar la percepción del alza entre los usuarios.

El único que se mantendría sin variaciones sería el modelo base, posiblemente como estrategia para mantener accesible la puerta de entrada al ecosistema de Apple y no perder cuota de mercado frente a la competencia.

Aunque los rumores provienen de fuentes con buen historial de aciertos, los precios definitivos se confirmarán recién durante el evento oficial de Apple, programado para septiembre.