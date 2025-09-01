Apple confirmó que el próximo 9 de septiembre presentará la nueva familia iPhone 17, su línea de smartphones de gama alta. Y aunque la compañía con sede en California suele ser extremadamente reservada antes de cada lanzamiento, ese mismo secretismo alimenta la curiosidad de los aficionados, que buscan información por todos los medios. De ahí surgen los llamados rumores y filtraciones, de los cuales, a una semana del evento, ya hay muchos en circulación.

¿Cómo se filtra la información?

No hace falta imaginar elaboradas maniobras de espionaje. Hay periodistas, tecnólogos e influencers especializados en Apple —como Mark Gurman (Bloomberg) o Ming-Chi Kuo (TF International Securities)— que llevan años cultivando contactos en la industria. Estos no obtienen datos directamente de la compañía, sino de sus proveedores.

Apple, como la mayoría de empresas tecnológicas, diversifica su producción y fabrica gran parte de sus componentes en China, India y otros países de Asia. Allí intervienen cientos de proveedores. Ingenieros, operarios y trabajadores de logística tienen acceso temprano a piezas como pantallas, procesadores o chasis. Muchas filtraciones provienen de empleados anónimos que venden fotos o datos a foros especializados.

¿Cuántos modelos del iPhone 17 veremos?

Este año no se romperá la tradición: llegarán cuatro nuevos equipos. Sin embargo, la versión Plus dejará de producirse —nunca alcanzó gran popularidad— y será reemplazada por el iPhone 17 Air.

Así, la familia estará compuesta por: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. El Air se ubicará en un rango intermedio en cuanto a tamaño.

Este año, veríamos un iPhone 17 Air (más delgado), en vez del modelo Plus.

Pantallas

Se espera que los cuatro modelos incorporen la tecnología ProMotion, con una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz, lo que permitirá un desplazamiento más fluido y mejor reproducción de video. Por primera vez, dejará de ser exclusiva de la línea Pro.

El cambio será posible gracias a las pantallas OLED LTPO. Esta tecnología también permite la función de pantalla siempre activa, aunque aún no está claro si estará disponible en todos los modelos o solo en los Pro.

En cuanto a tamaño, el iPhone 17 Pro y el Pro Max tendrían pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente. El modelo regular crecerá hasta las 6,3 pulgadas, igualando al Pro, mientras que el Air sería ligeramente más grande que el estándar.

Diseño

Apple planea sustituir en los modelos Pro el titanio por aluminio, e incluso parte del marco de cristal pasaría a fabricarse con este material, buscando mayor durabilidad. El resultado sería un exterior mitad aluminio y mitad cristal.

En cuanto al diseño, podría producirse uno de los cambios más notorios desde el iPhone X (2017). Los rumores apuntan a que la compañía podría abandonar el módulo fotográfico cuadrado y apostar por uno rectangular, similar al de los Pixel de Google. De confirmarse, el cambio se aplicaría solo a los modelos Pro.

Cámaras y componentes

Algunos rumores señalan que el módulo fotográfico del iPhone 17 será horizontal.

En cámaras, se rumorea que Apple trabaja en una frontal de 24 megapíxeles con lente de seis elementos. Además, el iPhone 17 Pro Max podría incorporar un teleobjetivo de 48 megapíxeles, mejorando el sensor actual de 12.

El iPhone 17 mantendría cámaras gran angular y ultra gran angular, mientras que el iPhone 17 Air apostaría por una cámara trasera de un solo lente de 48 megapíxeles.

En el apartado de chips, Apple continúa con su estrategia de autosuficiencia: los nuevos modelos incorporarían un chip Wi-Fi 7 propio, en lugar de depender de Broadcom, probablemente debutando en el iPhone 17 Air. También probaría su propio chip de módem, aunque es probable que los modelos estándar y Pro sigan utilizando los de Qualcomm.

¿Cuánto costarán los iPhone 17?

Nada está definido, pero la expectativa es alta. Los analistas discuten si los nuevos aranceles de Trump impactarán en los precios.

Algunos sostienen que se mantendrán, mientras otros anticipan un alza de 50 dólares por modelo, aunque vendría acompañada de más almacenamiento: desde 256 GB como base, en lugar de los 128 GB de las versiones anteriores.

En todo caso, nada está escrito. Apple es experta en sorprender y no sería raro que algunos de estos rumores no se confirmen. Incluso podría ocurrir que no haya ningún cambio de diseño y todo quede como hasta ahora. La respuesta definitiva llegará el 9 de septiembre, cuando la compañía muestre oficialmente a los nuevos iPhone 17.