La espera por el iPhone 17 parece haber terminado con el anuncio de que Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre ellos el esperado teléfono inteligente, en un evento que ha bautizado “Awe dropping” (Impresionante).

Según las invitaciones enviadas a la prensa, el evento tendrá lugar en la sede de la compañía en Cupertino (California) a las 10 a.m. hora local - 2 p.m. hora de Lima -, en un evento que se espera que participen los altos ejecutivos de la empresa como Tim Cook.

Como es tradicional, el evento también podrá seguirse en la página web oficial de la compañía, así como su canal de YouTube.

Además del anticipado iPhone 17, se espera que durante el evento anuncie cuatros versiones del dispositivo, las tres tradicionales -Plus, Pro, Pro Max - y un el rumoreado modelo más delgado llamado iPhone 17 Air.

Adicionalmente, se espera que se presenten novedades en su línea de relojes inteligentes Apple Watch.