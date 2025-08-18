La llegada de ChatGPT a nuestra vida la cambió de forma drástica. Son varias las actividades del día a día que podemos delegar a la inteligencia artificial, sobre todo en el trabajo. Pero no solo basta con usar la IA, también hay que saber aprovecharla al máximo, y para eso existe un camino: el arte de escribir buenos ‘prompts’.

Un ‘prompt’ es una orden que se le da a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta o un resultado específico. Es una instrucción, solicitud o pregunta que guía al modelo a producir el contenido deseado. Mientras más claras y detalladas sean esas indicaciones, más cercanas estarán las respuestas a lo que realmente buscamos.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

El manejo de ‘prompts’ no es un conocimiento exclusivo para programadores o expertos en inteligencia artificial. Cualquiera puede aprender a dominarlo con práctica y paciencia. La clave está en experimentar, probar diferentes enfoques y no quedarse con la primera respuesta que ofrece el sistema.

10 trucos para escribir mejores ‘prompts’ en ChatGPT

Sé claro y específico

Evita la ambigüedad. Cuanto más detallada sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas.

Da contexto

Explica el escenario o el objetivo que persigues. Si pides un texto, señala a quién va dirigido y el tono que debería tener.

Pide formatos concretos

Si necesitas una lista, tabla, esquema o pasos, dilo de forma explícita en tu prompt.

Usa ejemplos

Mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscas aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas.

Establece el rol de la IA

Decirle “actúa como profesor”, “actúa como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta.

Controla la extensión

Indica si quieres una respuesta corta, un resumen en 200 palabras o un artículo de 5 párrafos. Así evitas respuestas demasiado largas o breves.

Reformula cuando sea necesario

Si la respuesta inicial no te convence, cambia el enfoque del prompt o añade más información. Iterar es parte del proceso.

Haz preguntas abiertas

En lugar de pedir un “sí” o “no”, plantea preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas. Obtendrás respuestas más útiles.

Indica restricciones

Si no quieres tecnicismos, lenguaje complejo o palabras rebuscadas, acláralo desde el inicio.

Combina creatividad y precisión

No temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques. A veces un prompt creativo puede darte resultados sorprendentes.