/ Freepik
Redacción EC
Redacción EC

La llegada de a nuestra vida la cambió de forma drástica. Son varias las actividades del día a día que podemos delegar a la inteligencia artificial, sobre todo en el trabajo. Pero no solo basta con usar la IA, también hay que saber aprovecharla al máximo, y para eso existe un camino: el arte de escribir buenos ‘prompts’.

Un ‘prompt’ es una orden que se le da a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta o un resultado específico. Es una instrucción, solicitud o pregunta que guía al modelo a producir el contenido deseado. Mientras más claras y detalladas sean esas indicaciones, más cercanas estarán las respuestas a lo que realmente buscamos.

Alicia Rojas
El manejo de ‘prompts’ no es un conocimiento exclusivo para programadores o expertos en inteligencia artificial. Cualquiera puede aprender a dominarlo con práctica y paciencia. La clave está en experimentar, probar diferentes enfoques y no quedarse con la primera respuesta que ofrece el sistema.

10 trucos para escribir mejores ‘prompts’ en ChatGPT

  1. Sé claro y específico

Evita la ambigüedad. Cuanto más detallada sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas.

  1. Da contexto

Explica el escenario o el objetivo que persigues. Si pides un texto, señala a quién va dirigido y el tono que debería tener.

  1. Pide formatos concretos

Si necesitas una lista, tabla, esquema o pasos, dilo de forma explícita en tu prompt.

  1. Usa ejemplos

Mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscas aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas.

  1. Establece el rol de la IA

Decirle “actúa como profesor”, “actúa como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta.

  1. Controla la extensión

Indica si quieres una respuesta corta, un resumen en 200 palabras o un artículo de 5 párrafos. Así evitas respuestas demasiado largas o breves.

  1. Reformula cuando sea necesario

Si la respuesta inicial no te convence, cambia el enfoque del prompt o añade más información. Iterar es parte del proceso.

  1. Haz preguntas abiertas

En lugar de pedir un “sí” o “no”, plantea preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas. Obtendrás respuestas más útiles.

  1. Indica restricciones

Si no quieres tecnicismos, lenguaje complejo o palabras rebuscadas, acláralo desde el inicio.

  1. Combina creatividad y precisión

No temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques. A veces un prompt creativo puede darte resultados sorprendentes.

