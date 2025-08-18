La llegada de ChatGPT a nuestra vida la cambió de forma drástica. Son varias las actividades del día a día que podemos delegar a la inteligencia artificial, sobre todo en el trabajo. Pero no solo basta con usar la IA, también hay que saber aprovecharla al máximo, y para eso existe un camino: el arte de escribir buenos ‘prompts’.
Un ‘prompt’ es una orden que se le da a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta o un resultado específico. Es una instrucción, solicitud o pregunta que guía al modelo a producir el contenido deseado. Mientras más claras y detalladas sean esas indicaciones, más cercanas estarán las respuestas a lo que realmente buscamos.
El manejo de ‘prompts’ no es un conocimiento exclusivo para programadores o expertos en inteligencia artificial. Cualquiera puede aprender a dominarlo con práctica y paciencia. La clave está en experimentar, probar diferentes enfoques y no quedarse con la primera respuesta que ofrece el sistema.
10 trucos para escribir mejores ‘prompts’ en ChatGPT
- Sé claro y específico
Evita la ambigüedad. Cuanto más detallada sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas.
- Da contexto
Explica el escenario o el objetivo que persigues. Si pides un texto, señala a quién va dirigido y el tono que debería tener.
- Pide formatos concretos
Si necesitas una lista, tabla, esquema o pasos, dilo de forma explícita en tu prompt.
- Usa ejemplos
Mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscas aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas.
- Establece el rol de la IA
Decirle “actúa como profesor”, “actúa como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta.
- Controla la extensión
Indica si quieres una respuesta corta, un resumen en 200 palabras o un artículo de 5 párrafos. Así evitas respuestas demasiado largas o breves.
- Reformula cuando sea necesario
Si la respuesta inicial no te convence, cambia el enfoque del prompt o añade más información. Iterar es parte del proceso.
- Haz preguntas abiertas
En lugar de pedir un “sí” o “no”, plantea preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas. Obtendrás respuestas más útiles.
- Indica restricciones
Si no quieres tecnicismos, lenguaje complejo o palabras rebuscadas, acláralo desde el inicio.
- Combina creatividad y precisión
No temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques. A veces un prompt creativo puede darte resultados sorprendentes.
