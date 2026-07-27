Puede que la hermana Susan Francois no sea lo que mucha gente imagina cuando piensa en una monja católica.

Ella no usa hábito, el uniforme modesto que incluye túnica y velo. Y es muy activa en TikTok. Su perfil está lleno de videos suyos afuera de un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde aboga por los migrantes y sus familias.

Pero la hermana Susan también llama la atención por otro tipo de activismo.

Junto con sus compañeras monjas de la congregación de las Hermanas de San José de la Paz, que cuenta con 88 religiosas en Estados Unidos y Reino Unido, son lo que se conoce como “accionistas activistas”, religiosas que invierten en compañías.

Ellas utilizan su posición como accionistas para presionar a las grandes empresas a fin de que aborden temas como el cambio climático, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la justicia racial.

“Como tesorera de las hermanas, soy quien representa nuestros intereses... cuando les pedimos que promuevan el bien común”, señala.

La encíclica del papa León XIV Magnifica humanitas se centra en el auge de la IA.

El caso de Palantir

En un caso reciente, intentaron que la junta directiva del gigante tecnológico Palantir atendiera sus inquietudes.

Las monjas creían que el software de inteligencia artificial de la compañía estaba siendo utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias estatales “para rastrear y seleccionar migrantes con fines de detención y deportación”.

Según argumentaron, esto constituía una posible violación de los derechos humanos.

En concreto, las hermanas querían que Palantir llevara a cabo una Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos, analizando cómo se utilizan sus productos y servicios para mitigar cualquier posible efecto negativo.

Utilizaron lo que se conoce como “resolución de accionistas”: una propuesta que solicita una acción específica y que luego se somete a votación en la junta general anual de la empresa.

Las medidas de ICE han dividido a las comunidades en EE.UU.

A pesar de que solo obtuvo el 13% de los votos, la hermana Susan lo considera una victoria, dado que los fundadores de la empresa controlan el 49,9% de las acciones con derecho a voto.

“Del voto [total] no interno, el 56% estuvo de acuerdo con las hermanas”, dice. “Creo que es revelador que tantos accionistas estén de acuerdo con nosotras”.

La BBC se puso en contacto con Palantir para obtener comentarios, pero la compañía no respondió.

Sin embargo, en una declaración anterior a los accionistas, la compañía afirmó que la acción de las monjas se basaba en “malentendidos e inexactitudes sobre el trabajo de Palantir”, y que Palantir no es una empresa de datos, no vende datos personales ni proporciona minería de datos como servicio.

El mensaje del Papa

La votación tuvo lugar menos de dos semanas después de que el papa León XIV presentara en mayo su primer documento doctrinal importante, o encíclica, en la que advertía que la IA debe ser “desarmada” para evitar que “domine a la humanidad”.

El Papa argumentó que la IA debería utilizarse para “el bien común” y que la dignidad humana debería salvaguardarse.

El momento en que se produjo la votación fue una coincidencia, pero la hermana Susan se sintió ilusionada: “He leído su encíclica muchísimas veces, y simplemente reafirma todo lo que está detrás de [nuestro] esfuerzo”, apunta.

La participación accionaria de las monjas en Palantir les permitió cuestionar formalmente las prácticas comerciales de la empresa.

Palantir no es la única empresa a la que las monjas han propuesto resoluciones de accionistas, o amenazado con ellas, para presionar a los consejos de administración a abordar lo que ellas consideran cuestiones morales.

Las monjas cuestionaron a Citigroup, una de las instituciones bancarias más grandes del mundo, por su financiación de proyectos de combustibles fósiles en la cuenca amazónica.

A las religiosas les preocupaba cómo se estaban viendo afectadas las comunidades indígenas de la zona y exigían que Citigroup publicara un informe al respecto.

Finalmente, en abril de 2024, el banco lo hizo.

La hermana Susan cree que plantear preguntas de manera pública y formal sobre la supuesta conducta de algunas empresas puede ser suficiente.

Al preguntársele si este tipo de resoluciones son realmente una forma eficaz de influir en los hechos, dado que en muchos casos no consiguen la mayoría de los votos, la hermana Susan responde que depende de cómo se mida el éxito.

“Nuestra primera resolución fue presentada por la congregación en 1976, y se trataba de una empresa que quizás conozcan, llamada Colgate-Palmolive. Trataba sobre el tema del sexismo y la representación de las mujeres en la publicidad”.

Las accionistas presionaron a la empresa para que abordara la discriminación de género.

La empresa se opuso a la resolución, argumentando que la propuesta era innecesaria, y la votación fracasó.

A pesar de ello, medio siglo después, la hermana Susan no está decepcionada.

¿Se ha eliminado el sexismo de la publicidad? No. ¿Es diferente ahora que en la década de 1970? Sí.

“Para las religiosas, y para la mayoría de los inversores guiados por valores y la fe, el éxito radica en que se planteen las cuestiones y en que estas terminen siendo abordadas a nivel de los miembros del consejo de administración.”

“La creación de Dios”

Entonces, en tanto inversoras, ¿las monjas ganan dinero con las mismas empresas cuyas prácticas cuestionan? Sí, dice la hermana Susan, reconociendo la ironía.

Pero añade que los beneficios que obtienen de estas inversiones se destinan a la atención médica de las monjas ancianas, y que solo poseen una pequeña cantidad de acciones.

La hermana Susan también insiste en que hay algunas empresas en las que no invertirían en absoluto, incluidas las fabricantes de armas y aquellas cuya función principal es la producción de combustibles fósiles.

Pero Susan sostiene que ellas deben interactuar con las grandes corporaciones y estar presentes donde se toman las decisiones.

“Si nos ausentamos de los centros de poder... entonces no tendremos voz ni voto en cómo se hacen las cosas”.

La hermana Susan sostiene que no promueven ninguna causa política, sino proteger la creación de Dios.

La congregación de las Hermanas de San José de la Paz fue fundada en 1884 bajo el pontificado del papa León XIII, cuya obra inspiró al actual Papa a tomar su nombre.

La hermana Susan afirma que el León anterior escribió el primer documento sobre la doctrina social católica relativa al trabajo humano, y que ambos papas se han involucrado en los problemas sociales que importan en la vida de las personas.

Así pues, cuando algunos cuestionan si un grupo de monjas debería intentar influir en las prácticas empresariales de una manera que podría considerarse política, especialmente en un momento de creciente polarización, la hermana Susan tiene una respuesta firme.

“No estamos promoviendo partidos políticos. Estamos promoviendo el valor de la creación de Dios y el derecho de todas las personas a los derechos humanos. Y si eso es político, pues bien”.