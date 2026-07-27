Las monjas de la congregación Hermanas de San José de la Paz logran influir en las compañías.
Las monjas de la congregación Hermanas de San José de la Paz logran influir en las compañías.
/ Las Hermanas de San José de la Paz
Por BBC News Mundo

Puede que la hermana Susan Francois no sea lo que mucha gente imagina cuando piensa en una monja católica.

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