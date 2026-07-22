Los datos en Internet ya no son suficientes para entrenar a los modelos de inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Los datos en Internet ya no son suficientes para entrenar a los modelos de inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Los libros de segunda mano se suelen encontrar en librerías pequeñas, tiendas raras y en ferias independientes. Y mientras el público puede estar dirigiendo la mirada a libros nuevos y actuales, las empresas de inteligencia artificial parecen estar más interesadas en esos libros arrumados bajo carteles de remate.

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