Ciudad japonesa quiere limitar el uso de los smartphones a dos horas diarias

Escucha la noticia
Ciudad japonesa quiere limitar el uso de los smartphones a dos horas diariasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Una ciudad japonesa pedirá a todos los usuarios de teléfonos inteligentes limitar el tiempo que les dedican a dos horas diarias fuera del entorno laboral o escolar, mediante una ordenanza que, sin embargo, no prevé sanciones.
MIRA: El Xiaomi 15 demuestra que no necesitas un iPhone para hacer fotos de lujo (y tampoco vaciar tu bolsillo)
La propuesta a los residentes de la ciudad de Toyoake, en el centro de Japón, tiene como objetivo “prevenir el uso excesivo de dispositivos que causen problemas de salud física y mental (...) incluidos problemas de sueño”, dijo este viernes el alcalde de la localidad, Masafumi Koki.
El borrador de la ordenanza pide a los estudiantes de primaria evitar el uso de los celulares después de las 21H00 y aconseja a estudiantes de secundaria y mayores a no utilizarlos después de las 22H00.
Pero la propuesta provocó una reacción negativa en las redes sociales, donde muchas personas calificaron la medida como poco realista.
“Entiendo su intención, pero el límite de dos horas es imposible”, escribió un usuario en la red social X. “En dos horas ni siquiera puedo leer un libro o ver una película”, manifestó otro.
Otros opinaron que el tiempo dedicado a utilizar los teléfonos es una decisión que corresponde a cada familia.
Las reacciones adversas a la propuesta obligaron al alcalde a aclarar que el límite de dos horas no es obligatorio y que el borrador de ordenanza “reconoce que los teléfonos inteligentes son útiles e indispensables en la vida diaria”.
La ordenanza será sometida a votación la semana próxima y si se aprueba entrará en vigor en octubre.
En 2020, la región occidental de Kagawa emitió una ordenanza que pedía limitar el acceso de los menores a videojuegos a una hora diaria durante la semana y a 90 minutos durante vacaciones y sugería que los niños de entre 12 y 15 años no utilizaran pantallas después de las 21H00.
Según una encuesta publicada en marzo pasado por la Agencia Nacional de Niños y Familias, los jóvenes japoneses pasan un promedio de cinco horas diarias en línea.
TE PUEDE INTERESAR
- La trasformación de la Antártida será ‘catastrófica’ para las próximas generaciones
- Sony presenta en el Perú su nueva familia de parlantes ULT Tower y ULT Field
- ¿Qué modelo de IA marca la diferencia en 2025? Comparando GPT-5, Grok, Gemini y Claude
- “No podía caminar, ahora juega”: la prótesis 3D hecha en Perú que cambió la vida de un perro (y cuesta 20 veces menos que modelos importados)
- Día del Gamer: qué habilidades podrían desarrollar los amantes de los videojuegos
Contenido sugerido
Contenido GEC