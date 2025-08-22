Sony presenta en el Perú su nueva familia de parlantes ULT Tower y ULT Field

Sony anunció oficialmente el desembarco de su más reciente innovación: la serie ULT Power Sound. Bajo el contundente eslogan “Bajos potentes. Experiencia increíble”, esta nueva gama de productos llega con la promesa de transformar la manera en que los usuarios sienten y viven la música, poniendo un énfasis especial en la fuerza de las bajas frecuencias y la creación de atmósferas sonoras inmersivas.

La familia está compuesta por cuatro modelos de parlantes y un sistema de micrófonos, todos diseñados con un objetivo claro: llevar la emoción de un concierto o un festival directamente a tu casa, a una reunión o a cualquier aventura al aire libre.

“Hoy, Sony lanza la segunda parte de la línea de audio Sony ULT Power Sound. El año pasado se presentaron cuatro productos en esta línea, y este año se lanzan tres que vienen a completar toda la gama de necesidades que pueda estar buscando el consumidor”, explicó a El Comercio Andrés Torres, Senior Marketing Manager de Sony Perú.

El corazón de esta nueva línea es el botón ULT, una función que, al ser presionada, desata todo el potencial de los altavoces, ofreciendo modos de sonido que intensifican los bajos para hacer que cada canción vibre con una energía palpable. Esta apuesta por un sonido potente y personalizable busca conectar directamente con aquellos que no solo escuchan música, sino que la sienten en todo el cuerpo.

¿Cuáles son los nuevos modelos?

Esta nueva serie se divide en dos: los altavoces portátiles y los del tipo torre. Entre estos últimos están los modelos ULT Tower 9 y ULT Tower 9AC. Estos imponentes parlantes tipo torre están diseñados para entregar bajos masivos y una presión sonora que llena cada rincón, gracias a su sistema de sonido envolvente 360°. La clave de su rendimiento reside en la combinación de su tecnología X-Balanced woofer, que asegura graves profundos y sin distorsión, con cuatro tweeters y altavoces de rango medio que garantizan una claridad vocal y una nitidez excepcionales en todo el espectro sonoro.

Al presionar el botón ULT, el usuario puede elegir entre dos modos de bajos: uno profundo que enriquece las frecuencias más bajas y otro impactante, ideal para sentir el ritmo de la música. Además, ambos modelos incorporan un sistema de iluminación 360° que se sincroniza con la música, creando un ambiente de club o concierto en tiempo real.

Estos dispositivos también incluyen funciones de karaoke, una entrada para guitarra y la tecnología TV Sound Booster, que permite mejorar el audio del televisor. Y si te preguntas cuál es la diferencia entre el ULT Tower 9 y el ULT Tower 9AC es que el primero es completamente inalámbrico y ofrece una autonomía de hasta 25 horas de batería. El segundo –que lleva las siglas AC- funciona conectado a la corriente eléctrica. Pese a su tamaño, su transporte es sencillo gracias a las ruedas y una manija integrada, y su carcasa es resistente a salpicaduras, lo que añade una capa de tranquilidad en cualquier evento.

Mientras que los nuevos modelos portátiles ULT Field pueden sumergirse en agua y seguir funcionando, los modelos ULT Tower vienen con dos micrófonos para karaoke de regalo. Foto: Bruno Ortiz B. / Bruno Ortiz Bisso

En el caso de los altavoces portátiles, se presentaron los modelos ULT Field 5 y ULT Field 3 que combinan un diseño compacto y robusto, sin olvidar la característica que atraviesa a toda esta familia: los buenos bajos.

El ULT Field 5 se posiciona como una opción versátil y potente, equipado con una unidad de altavoz X-Balanced para un audio claro, un woofer de gran tamaño, tweeters de alta calidad y radiadores pasivos que optimizan la respuesta de los bajos. Por su parte, el ULT Field 3 es el más compacto de la familia, pero no por ello menos potente. Su diseño bidireccional, con un woofer y un tweeter dedicados, junto a radiadores pasivos laterales, asegura un sonido nítido y con una notable presencia de graves.

Ambos modelos cuentan con el botón ULT que activa dos modos de bajos: Bajos Potentes y Bajos Profundos. Además, cuentan con certificación IP66 y IP67, lo que los hace resistentes al agua, al polvo y a los golpes, convirtiéndolos en el compañero ideal para un día de playa o piscina. Su autonomía es otro de sus puntos fuertes, con hasta 25 horas de reproducción para el ULT Field 5 y hasta 24 horas para el ULT Field 3, ambos con sistema de carga rápida. La conectividad es total, incluyendo funciones como Party Connect para sincronizar varios parlantes, Multipoint Connection para conectar dos dispositivos a la vez, Bluetooth Fast Pair y un puerto USB para cargar otros dispositivos.