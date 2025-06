Para quienes buscan unos audífonos con prestaciones inteligentes, pero sin pagar el precio de un modelo de gama alta, los WF-C710N de Sony son una excelente alternativa. Tras varias semanas de uso, tengo un veredicto claro: buena cancelación de ruido, funciones útiles de control y una calidad de sonido que va más allá de un simple “cumple”.

El mercado de auriculares es amplio y diverso. Existen modelos muy económicos, aunque si realmente se quiere disfrutar la música, la inversión suele ser mayor. Sin embargo, calidad e innovación no tienen por qué costar una fortuna. Y los WF-C710N encajan bien en esa ecuación, por un precio de oferta de 329 soles, según la web de la compañía.

Estos auriculares son la evolución de los WF-C700N, un modelo bien recibido en su momento. Los nuevos C710N van un paso más allá. Son de tipo ‘in-ear’, es decir, se introducen en el canal auditivo. Sony ha trabajado con acierto el diseño, no solo en lo estético, sino también en lo funcional. Su ergonomía permite un ajuste cómodo y seguro en el pabellón auricular, apoyado por almohadillas de tres tamaños incluidos en la caja. Encontrar el tamaño ideal ayudarán a una mejor experiencia.

Funciones de gama alta

Esto no es un detalle menor. Una buena construcción permite salir a correr o entrenar sin miedo a que se caigan. También mejora la percepción de la cancelación activa de ruido. En este modelo– que, si bien es ovalado– se ha incorporado un lateral aplanado para facilitar el uso de los controles táctiles. Todo ello contribuye a una experiencia más cómoda incluso en sesiones prolongadas.

Los WF-C710N están disponibles en blanco, negro, rosado y un llamativo azul transparente, este último diseño permite ver los circuitos electrónicos internos, una maravilla para los amantes de lo tecnológico. El estuche de carga, aunque parece frágil al tacto, es compacto y resistente. Lo llevé en el bolsillo del pantalón sin incomodidad, y aunque se me cayó un par de veces, resistió sin daños visibles. Eso sí, no conviene confiarse demasiado.

El modelo azul transparente permite ver los circuitos electrónicos internos, una maravilla para los amantes de lo tecnológico. / Christian Mestanza Arquiñigo

En cuanto a funciones, estos auriculares sobresalen por la cantidad de herramientas disponibles: cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente, conexión multipunto, controles táctiles personalizables y pausa automática al retirarse un auricular. A ello se suman otras prestaciones como el control adaptativo, ecualizador personalizado, audio espacial 360 ‘Reality Audio’, mejora de sonido DSEE y el modo ‘Quick Attention’.

La cancelación activa de ruido es uno de sus mayores aciertos. He caminado por calles ruidosas de Lima —entre cláxones, motores y bullicio— y, aun con el volumen a la mitad, la música se mantenía clara y la bulla del entorno, si bien no desaparecía por completo, disminuía considerablemente. No es una cancelación total, pero para su rango de precio, supera expectativas. De hecho, es una de las mejores cancelaciones de ruido que he probado en dispositivos de esta gama.

También es posible activar el modo ambiente, una función que permite escuchar los sonidos del entorno sin necesidad de quitarse los auriculares ni pausar la música. Por ejemplo, si estás en la caja del supermercado, podrás oír claramente a la vendedora con solo habilitar esta opción (dar un toque en el auricular).

Desde la app ‘Sound Connect’ se pueden gestionar todas estas funciones. Es posible asignar tareas a los controles táctiles (como cambiar de canción o ajustar el volumen) que nos permite manejarlos desde los mismos auriculares; además nos permite activar el control adaptativo, que detecta si estamos caminando, sentados o corriendo, y ajusta los parámetros de sonido en función de ese entorno.

Los controles se pueden manejar desde la 'app' de Sony.

En cuanto a la calidad de audio, ofrecen una buena experiencia general. Los graves están bien definidos y tienen fuerza, aunque los agudos podrían ser más brillantes. Es posible ajustar esto con el ecualizador, pero no todos los usuarios querrán hacer cambios constantes. En todo caso, cumplen para escuchar música con comodidad tras una jornada de estudio o trabajo.

En las llamadas también ofrecen buen desempeño. La voz se escucha clara, incluso en ambientes ruidosos, aunque no con una nitidez impecable. La cancelación del sonido del ambiente ayuda, aunque a veces se nota una ligera pérdida en la naturalidad de la voz. Nada grave, pero sí perceptible.

En cuanto a la batería, el rendimiento es aceptable, aunque no la mejor que se ha visto en mercado. Ofrece hasta 6 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y hasta 12 horas sin ella. Con el estuche, la autonomía total puede alcanzar las 25 horas. No es lo más destacado del producto, pero es suficiente para el uso diario.

Ofrece hasta 6 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada. / Christian Mestanza Arquiñigo

¿Vale la pena comprar el WF-C710N?

Los WF-C710N se presentan como una opción sólida dentro de la gama media. Sony vuelve a destacar frente a sus competidores al ofrecer herramientas prácticas que rara vez se encuentran en este rango de precio. Aunque la calidad de sonido no es sobresaliente, cumple lo suficiente como para satisfacer a la mayoría de usuarios.