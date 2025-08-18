Si Sam Altman fuera joven y estuviera sin empleo, no estaría preocupado. Al contrario, lo motivaría la idea de emprender un negocio con la ayuda de la inteligencia artificial. Así lo afirmó recientemente el CEO de OpenAI, la compañía detrás de la popular aplicación ChatGPT

Para Altman, los jóvenes de hoy tienen ante sí una oportunidad única. “Si hoy tuviera 22 años y estuviera terminando la universidad, me sentiría como el chico más afortunado de toda la historia”, aseguró en una entrevista con la periodista Cleo Abram. Según explicó, la inteligencia artificial les ofrece herramientas sin precedentes para convertir una idea en un negocio real, reduciendo las barreras de entrada y multiplicando las posibilidades de innovación.

El entusiasmo de Altman contrasta con la incertidumbre que provoca la automatización en el mercado laboral. Grandes compañías tecnológicas como Microsoft o Meta han reducido personal mientras apuestan cada vez más por la inteligencia artificial, lo que ha alimentado los temores a una sustitución masiva de empleos. El propio CEO de OpenAI admite que “algunas categorías de trabajo desaparecerán totalmente”.

Sin embargo, su lectura es optimista: cree que la adaptación generacional jugará a favor de los más jóvenes, quienes, en su opinión, suelen incorporar nuevas tecnologías con mayor rapidez que sus predecesores. Su mayor preocupación recae en los trabajadores de más edad, especialmente aquellos menos dispuestos a reciclarse frente a los cambios.

A sus 40 años, Altman no solo lidera OpenAI, sino que también trabaja con Jony Ive, el célebre diseñador de Apple, en un proyecto que busca crear un dispositivo impulsado por IA capaz de sustituir al smartphone. Esa apuesta refuerza su convicción de que la inteligencia artificial marcará un antes y un después en la manera en que las personas se relacionan con la tecnología y emprenden nuevos proyectos.

La visión de Altman, sin embargo, no es compartida por todos los referentes del sector. Mo Gawdat, exdirectivo de Google X, ha advertido que hacia 2027 podría producirse una disrupción total del empleo, con una IA tan superior a la humana que la diferencia sería comparable a la de un insecto frente a una persona. Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, también ha lanzado alertas sobre los riesgos de una tecnología que podría operar de manera opaca, más allá del control humano.