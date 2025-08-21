Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

“No podía caminar, ahora juega”: la prótesis 3D hecha en Perú que cambió la vida de un perro (y cuesta 20 veces menos modelos importados
Grau perdió una de sus patas por una enfermedad oncológica, pero hoy corre otra vez. La clave: una prótesis hecha con tecnología 3D por un grupo de estudiantes peruanos. Hoy, el can puede tener una mejor vida.

