Apple es una de las compañías tecnológicas más reservadas a la hora de revelar detalles sobre sus productos. No comparte información anticipada y mantiene un estricto ambiente de secretismo hasta el momento de la presentación de sus populares iPhone.

Ese hermetismo, sumado a la enorme expectativa en torno al celular más vendido del mundo, genera un clima de misterio. ¿Cómo es posible, entonces, que antes de cada evento ya se conozcan gran parte de las especificaciones y novedades?

La falta de información oficial alimenta un ‘hype’ entre los seguidores de Apple y abre paso a los filtradores: personas que, poco a poco, obtienen datos sobre los nuevos modelos.

“Yo creo que ninguna filtración es gratuita o, en todo caso, que la gran mayoría no lo son, sino que se trata de contenido que se difunde por canales no convencionales al público, para ir midiendo la temperatura del ‘hype’ de la gente, como ha pasado exactamente con los nuevos iPhone”, señala a El Comercio Bruno Ortiz, periodista de tecnología con años de trayectoria en esta industria.

Filtraciones desde la cadena de suministro

Muchas de las cadenas de producción de Apple están en Asia.

Las amenazas no provienen de la competencia, sino de la propia cadena de producción en Asia. Gran parte de la información sobre futuros dispositivos aparece primero a través de analistas, propagadores de rumores y periodistas con acceso a proveedores de componentes y ensambladoras como Hon Hai o Pegatron.

Apple asegura que emplea “sistemas y procesos diseñados para proteger su información confidencial”, pero reconoce que sus socios podrían no contar con los mismos niveles de seguridad. La compañía ha advertido que estas filtraciones pueden dañar tanto su reputación como sus resultados financieros.

Se ha determinado que la cadena de suministro de las fábricas de Apple es una de las principales fuentes de filtraciones que acaparan titulares. Los trabajadores robaban piezas de nuevos productos y las entregaban a filtradores o las vendían en el mercado negro.

El precio de las piezas robadas, especialmente carcasas que sirven como indicadores del nuevo producto en el que trabaja Apple, puede ascender a tres meses de salario o más.

Para César Silva, editor de la web especializada en noticias de tecnología SuperGeek, las filtraciones actuales son completamente fiables e incluso cada vez más precisas.

“A estas alturas ya suele conocerse la mayoría —por no decir todas— de las características principales de la serie, y la transmisión en vivo más bien se utiliza solo para corroborar esos datos y confirmar precios”, menciona a este Diario.

“Es negativo para los fanáticos de la tecnología, que poco a poco van perdiendo el asombro y la emoción que solía verse antes, cuando solo en la presentación conocíamos las novedades. Pero responde a la penetración de las redes sociales, principalmente, en donde los rumores están a la orden del día”, acota.

Analistas y periodistas especializados

El Teatro Steve Jobs en el campus de Apple Inc. después de un evento en Cupertino, California. / David Paul Morris

Entre los filtradores más conocidos destacan Ming-Chi Kuo, de TF International Securities, y Mark Gurman, de Bloomberg.

Kuo ha sido durante años una fuente confiable sobre productos de Apple, con un historial sólido en especificaciones técnicas como colores, tamaños, chipsets o puertos. Aunque no siempre acierta en nombres de modelos o fechas —que suelen decidirse más tarde—, sus reportes han sido confirmados incluso años después. Además, se distingue por estimar el potencial de ventas de los dispositivos a partir de los volúmenes de pedidos de componentes.

Gurman, por su parte, se ha consolidado como uno de los periodistas más influyentes en el ecosistema Apple. Desde Bloomberg News publica exclusivas frecuentes y, a menudo, precisas sobre hardware, software y decisiones estratégicas de la compañía. Es autor del newsletter Power On y figura en rankings como Techmeme Leaderboard o Forbes 30 Under 30.

Ambos, sin embargo, han cometido errores. Rumores que señalaban que el iPhone 13 mini llevaría USB-C o que el iPhone 14 Pro tendría cámara de 48 MP se concretaron más tarde, en el iPhone 15. Lo mismo ocurre con la expectativa del iPhone plegable, que aún no se materializa.

A este panorama se suman sitios como MacRumors, que recopilan y contrastan filtraciones de diversas fuentes, convirtiéndose en referencia para seguir la evolución de los rumores.

La batalla interna contra los filtradores

Las filtraciones no son nuevas. Una de las más llamativas fue la grabación de una sesión interna en la que directivos de Apple reconocían la dificultad de contenerlas.

Tres responsables de seguridad —David Rice, Lee Freedman y Jenny Hubbert— detallaron entonces las tácticas empleadas para proteger los secretos de la empresa. Entre ellas se incluye un equipo especializado, el New Product Security Team, encargado de vigilar el flujo de información.

La nueva línea de telénos de celulares de la firma de la manzana se presentarán el 9 de setiembre. (Foto: AleksandarNakic/iStock)

Durante años, la principal fuente de fugas fueron los propios trabajadores de fábricas en Asia, que robaban piezas para venderlas en el mercado negro. El valor de una carcasa inédita podía equivaler a tres meses de salario.

No obstante, para muchos expertos en la industria, la información obtenida por los filtradores no es casualidad; por el contrario, forma parte de estrategias de las propias compañías para generar expectación y mantenerse en el centro de la noticia.

“Principalmente Mark Gurman y Ming-Chi Kuo, que son los que vienen filtrando desde hace varios años —incluso en el caso de Gurman más de diez—. Suele asombrar sus supuestas ‘predicciones’ sobre los productos, que luego aciertan en prácticamente un 99%. Pero esto no se trata de magia ni de ser vidente. Aquí la información se la pasan desde adentro en una práctica bastante usual en el ámbito de la tecnología. Desde las mismas compañías se ‘filtran’ datos para generar expectación y ruido. Obviamente, Apple nunca lo reconocerá e incluso intentará sacar discursos diciendo que reforzará la seguridad de datos de filtraciones, algo que nunca sucede”, señala Silva.

En la misma línea, Ortiz considera que es la propia firma la que suelta la información. “Aunque hay personajes clave que ya son muy conocidos por distribuir las filtraciones —que obviamente reciben desde dentro de las empresas—, me parece que a veces forma parte de las estrategias de los fabricantes para mantener el ‘hype’ por un lanzamiento nuevo”.

El iPhone 17

Este año, veríamos un iPhone 17 Air (más delgado), en vez del modelo Plus.

A lo largo de los últimos meses han circulado múltiples rumores acerca de la nueva línea de teléfonos de Apple. En esta nota recopilamos los más relevantes. ¿Pero qué piensan los expertos que veremos este año?

'Vito’ Martínez, periodista y streamer de tecnología, sostiene que una de las mayores novedades —de ser cierta— sería el iPhone Air o Slim, un modelo mucho más delgado que solo se cargaría de manera inalámbrica, sin puerto de carga.

La inteligencia artificial, disponible desde el iPhone 15 Pro, es otra característica que podría mejorarse, sobre todo con la llegada del nuevo chipset A19 Bionic. Sin embargo, la clave esta vez estaría en otro aspecto: la cámara de vapor.

“Es un nuevo sistema que va a traer el iPhone. Lo que pasa es que con el iPhone 15, y en parte también con el iPhone 16, el calentamiento del dispositivo era tan alto que terminaba quemando componentes y tenían que reponerte el equipo por garantía”, comenta a El Comercio el streamer.

“Entonces, quieren ahora mejorar la ventilación o la refrigeración de cara a lo que se viene”.

Por su parte, Silva considera que la novedad del iPhone Air sería lo único realmente llamativo. “De confirmarse el iPhone delgado, ya sea Air o Slim, creo que es lo único realmente destacable que presentará la serie 17. Representaría una reacción inusualmente rápida para Apple, que suele tardar mucho más en incorporar cambios que en Android llevan años presentes”.

“Sin embargo, que sea un smartphone más delgado y liviano no lo convierte en una verdadera innovación, considerando que ya en la vereda del frente Honor y Samsung tienen plegables tipo Fold que cuentan con esa característica. Esto del iPhone 17 Air es más bien un triunfo para Apple, no para la industria”, agrega.

Ortiz, en cambio, es más receloso con rumores y filtraciones. Su mirada cambió hace tiempo, cuando un trabajador de la empresa “olvidó” un iPhone 4 en un bar en 2010 y luego este aparato llegó a Gizmodo antes de su lanzamiento. “Me quedó siempre la duda si se trató de un descuido grosero o de una estrategia de marketing”.

“Realmente, las diferencias entre las marcas cada vez son menores. He escuchado a creadores de contenido calificar como ‘revolucionario’ el supuesto nuevo diseño a partir de una funda que se habría filtrado. ¿Qué tiene de revolucionario? Un módulo de cámaras bastante similar a otros diseños vistos en años anteriores en Android”, añade el periodista.