Ahora ChatGPT puede hacer compras ‘online’: así funciona el nuevo “Pago instantáneo”

OpenAI avanza hacia la integración de las compras en ChatGPT con una nueva función que permite pagar directamente por un producto compatible, que previamente se ha buscado con ayuda de este ‘chatbot’.

ChatGPT se puede usar para realizar preguntas sobre compras, por ejemplo, para un regalo, lo que ofrece una serie de resultados relevantes para el usuario, “orgánicos y no patrocinados”. Desde este lunes, también es posible comprarlos directamente desde el ‘chat’.

Esta novedad llega de la mano de la función ‘Pago instantáneo’, que está disponible solo en productos compatibles. Según ha explicado OpenAI en su blog, es el primero paso hacia las capacidades de compra agénticas, ya que ChatGPT actúa como un agente que transmite los datos del usuario al vendedor, quien se encarga de gestionar los pedidos.

Para habilitar esta función, OpenAI también ha desarrollado el protocolo de comercio agéntico junto con Stripe, para que los comercios integren esta capacidad en sus plataformas, siendo Etsy el primer vendedor que lo ha implementado.

Según la compañía, este protocolo asegura pagos seguros con tokens cifrados, un intercambio de datos mínimo y el control en manos de los usuarios, quienes deben confirmar de manera explícita cada paso para realizar la compra.

‘Pago instantáneo’ está disponible en Estados Unidos para usuarios de ChatGPT Plus, Pro y gratuito, y próximamente admitirá también compras con comerciantes a través de Shopify.

Por el momento, este proceso de compra se limita a productos individuales, pero la compañía espera poder incorporar próximamente un carrito que admita múltiples artículos, así como extender esta novedad a más regiones.