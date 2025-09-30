Escucha la noticia
Así será la nueva app de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT: un TikTok de videos creados por IAResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
OpenAI pretende impulsar su modelo de generación de videos Sora con una aplicación independiente que permitirá una navegación similar a la de TikTok para descubrir nuevo contenido.
La compañía tecnológica busca dar el salto a las aplicaciones sociales con una propuesta basada en videos generados con inteligencia artificial (IA) de la mano del modelo Sora 2, según informan en Wired.
MIRA: Spotify toma medidas para aumentar transparencia y disminuir abusos de la IA
Esta propuesta consistiría en una aplicación independiente en la que los usuarios podrán acceder a videos generados por IA de hasta diez segundos de duración, en un ‘feed’ vertical en el que podrán navegar con un sistema de ‘scroll’ o arrastre, al estilo de TikTok.
La aplicación utilizaría también un algoritmo para recomendar videos en una sección similar a ‘Para ti’, y los usuarios podrían interactuar con el contenido indicando que les gusta, dejando comentarios o utilizando los videos para realizar remix. lo que no se podrá es cargar imágenes o videos desde el móvil.
Como indican en The Wall Street Journal, Sora 2 se lanzaría en los próximos días, según fuentes conocedoras de este asunto, y para poder incluir contenidos protegidos, quienes estén en posesión de los derechos de autor deberán solicitar explícitamente a OpenAI que no se incluyan en Sora.
TE PUEDE INTERESAR
- Así será la nueva app de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT: un TikTok de videos creados por IA
- Oppo Reno 14F y su versatilidad: inteligencia artificial, fotografía y video para toda ocasión (incluso bajo el agua)
- El 95% de las empresas fracasa con la IA, según el MIT: ¿por qué solo unas pocas logran resultados reales?
- ¿Por qué recuerdas algunas cosas insignificantes y olvidas otras?: estudio cree tener la respuesta
Contenido sugerido
Contenido GEC