Recurso de vídeo generado por Sora.
Recurso de vídeo generado por Sora.
/ OPENAI
Agencia Europa Press
Agencia Europa Press

Escucha la noticia

00:0000:00
Así será la nueva app de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT: un TikTok de videos creados por IA
Resumen de la noticia por IA
Así será la nueva app de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT: un TikTok de videos creados por IA

Así será la nueva app de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT: un TikTok de videos creados por IA

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

OpenAI pretende impulsar su modelo de generación de videos Sora con una aplicación independiente que permitirá una navegación similar a la de para descubrir nuevo contenido.

La compañía tecnológica busca dar el salto a las aplicaciones sociales con una propuesta basada en videos generados con inteligencia artificial (IA) de la mano del modelo Sora 2, según informan en Wired.

MIRA: Spotify toma medidas para aumentar transparencia y disminuir abusos de la IA

Esta propuesta consistiría en una aplicación independiente en la que los usuarios podrán acceder a videos generados por IA de hasta diez segundos de duración, en un ‘feed’ vertical en el que podrán navegar con un sistema de ‘scroll’ o arrastre, al estilo de TikTok.

La aplicación utilizaría también un algoritmo para recomendar videos en una sección similar a ‘Para ti’, y los usuarios podrían interactuar con el contenido indicando que les gusta, dejando comentarios o utilizando los videos para realizar remix. lo que no se podrá es cargar imágenes o videos desde el móvil.

Como indican en The Wall Street Journal, Sora 2 se lanzaría en los próximos días, según fuentes conocedoras de este asunto, y para poder incluir contenidos protegidos, quienes estén en posesión de los derechos de autor deberán solicitar explícitamente a OpenAI que no se incluyan en Sora.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC