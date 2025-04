Por más de cuatro décadas, el nombre de Nintendo ha sido sinónimo con los videojuegos, con la compañía japonesa posicionándose como uno de los nombres más reconocibles de la industria gracias a propiedades como “Super Mario Bros.”, “The Legend of Zelda”, “Animal Crossing” y “Metroid”. A solo un par de meses de la salida de su nueva consola, el creativamente nombrado Switch 2, revisamos los productos con los que la ‘casa de Mario’ ha dejado su huella indeleble en el rubro del entretenimiento electrónico.

En esta lista obviamos versiones alternativas de consolas como el Game Boy Light, el Game Boy Advance SP, el New Nintendo 3DS y el extraño Panasonic Q (una mezcla entre un Game Cube y un lector de DVD), entre otras, por cuestión de espacio.

Color TV-Game (1977-1983)

Inicialmente una compañía de naipes, Nintendo comenzó su diversificación a los juguetes electrónicos a comienzos de la década de los 70. La serie Color TV-Game representó la primera incursión de la compañía japonesa en el rubro de las consolas de videojuegos domésticas, un proyecto en el que colaboraron con Mitsubishi Electronics.

Lanzada el 1 de junio de 1977 exclusivamente en Japón, Color TV-Game 6 inauguró la serie, permitiendo a hasta dos usuarios jugar 6 variedades de Pong basadas en deportes como el tenis, hockey y voleibol. Le siguieron pronto versiones como Color TV-Game 15, que presentaba más variaciones de Pong;, Color TV-Game Racing 112, un juego de carrera; Color TV-Game Block Kuzushi, una variante del clásico de Atari “Breakout” y Computer TV-Game, una versión del arcade de Nintendo Computer Othello.

Game & Watch (1980)

La primera incursión en el mercado portátil por parte de Nintendo y su primer producto en este rubro en obtener gran éxito, con más de 43 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia. Las consolas Game & Watch fueron creadas por Gunpei Yokoi en 1980 y utilizaban tecnología similar a la de las calculadoras de ese entonces para proporcionar videojuegos relativamente simples que uno podía tener en su bolsillo.

Famicom (1983) / Nintendo Entertainment System (1985)

La primera consola de Nintendo con cartuchos intercambiables, el Famicom (de Family Computer o Computadora Familiar) salió a la venta en Japón un 15 de julio de 1983 para revolucionar el mercado de los videojuegos como una de las primeras consolas de 8-bits, proporcionando un poder computacional considerable en el rubro.

El 18 de octubre de 1985, una versión modificada de esta consola fue lanzada en Norteamérica y gran parte del mundo bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, una llegada que ayudó a revitalizar la golpeada industria de videojuegos estadounidense, en caída desde la crisis de 1983 que precipitó la caída de Atari.

Decenas de franquicias que existen hasta la actualidad nacieron en esta era, entre las que cuentan no solo propiedades intelectuales de Nintendo como “Super Mario Bros.”, “The Legend of Zelda” y “Metroid”, sino también juegos como “Megaman”, “Final Fantasy”, “Castlevania”, “Ghost ‘n Goblins”, “Bomberman” y “Dragon Quest”.

Game Boy (1989)

Un poco antes de finalizar los 80, Nintendo lanzó una bomba al mercado de las consolas portátiles llamada Game Boy, un sistema de 8-bits y de cartuchos intercambiables que a pesar de ser monocromático pasó a dominar este rubro por la siguiente década. Prueba de esto es que tuvo numerosas iteraciones a lo largo de los años como el Game Boy Pocket (1996), Game Boy Light (1998) y Game Boy Color (1998). El Game Boy también fue la consola de nacimiento de una de las mayores franquicias de Nintendo: Pokémon.

Super Famicom (1990) / Super Nintendo Entertainment System (1991)

A inicios de los 90 Nintendo lanzó su siguiente consola, con el Super Famicom llegando a mercados japoneses en noviembre de 1990 y el Super Nintendo siendo lanzado en norteamérica en agosto de 1991.

Como muchas consolas de esa época, el Super Nintendo complacía a sus fans con mayores capacidades gráficas y de sonido, lo que lograba con un microprocesador de 16-bits, el doble que su antecesor, así como una unidad de sonido de ocho canales, lo que le permitía una enorme versatilidad a sus juegos. Fue en esta época también en la que se empezó a calentar la rivalidad entre Nintendo y su rival Sega, creadores del Genesis, gresca que se enfatizó con sus juegos de bandera “Super Mario World” y “Sonic The Hedgehog”, quienes curiosamente han reavivado esta competencia en los últimos años ya no en los videojuegos, sino en las pantallas de cine.

Los juegos del Super Nintendo recomendables son incontables, pero podemos resaltar algunos como el ya mencionado “Super Mario World”,”Super Mario Kart”, “Super Metroid”, “Star Fox”, “Super Castlevania IV”, “Street Fighter II”, “International Superstar Soccer”, “Donkey Kong Country”, “The Legend of Zelda: A Link to the Past”, “Final Fantasy VI” y “Chrono Trigger”. La lista queda corta.

Virtual Boy (1995)

Uno de los experimentos más ambiciosos y uno de los mayores desastres de la historia de Nintendo. El Virtual Boy es una relativamente desconocida consola lanzada por la compañía japonesa en agosto de 1995, donde su principal atractivo era poder presentar imágenes en 3D sin necesidad de utilizar lentes u otros tipos de aditamentos.

Esto lo lograba utilizando la técnica de estereoscopía, en la que dos imágenes ligeramente diferentes son presentadas por separado a cada uno de los ojos del espectador, creando la ilusión de profundidad.

Y fue esta ambición lo que tal vez atribuyó a esta consola no tuviera mucho éxito, pues forzaba a los usuarios a poner su cara en un incómodo visor que era sostenido por una relativamente delicada base, haciendo que sesiones muy extendidas de uso del Virtual Boy fueran… dificultosas. Asimismo, la fuente de energía del sistema estaba posicionada en la parte trasera del mando, una proposición incómoda si se tomaba en cuenta que la consola utilizaba seis baterías doble AA si es que lo usabas en modo portátil y un pesado adaptador de energía si lo conectabas directamente a la corriente.

Como el Game Boy original, el Virtual Boy también presentaban gráficos monocromáticos, aunque por alguna razón Nintendo eligió que la combinación de colores sea el negro y rojo, proporcionando una experiencia visual extraña y también agotadora a la vista.

El Virtual Boy fue abandonado a un año de su salida y actualmente vive en museos, la memoria de los fanáticos de la compañía y los armarios de aquellos incautos que lograron embaucar a sus padres para que le compren uno a su salida, como es en este caso el redactor de la nota. En total, su librería solo tiene 22 juegos, entre los que podemos destacar “3D Tetris”, “Mario’s Tennis”, “Teleroboxer”, “Red Alarm” y “Virtual Boy Wario Land” como títulos decentes que merecían un mejor sistema.

Nintendo 64 (1996)

Si el Virtual Boy dio la ilusión de 3D, el Nintendo 64 - lanzado en junio de 1996 en Japón y en septiembre del mismo año en los EE.UU. - fue la primera vez que la marca japonesa presentó verdaderos gráficos tridimensionales a sus fanáticos gracias a un procesador de 64-bits, poder que utilizó sabiamente en clásicos como “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, “Star Fox 64” y “Super Mario 64”.

El Nintendo 64 tuvo fuertes competidores que incluyeron su antiguo competidor Sega con el Saturn y el novato PlayStation, que curiosidad aparte, tuvo sus orígenes en una colaboración entre Nintendo y Sony para crear un accesorio al Super Nintendo que leyera CD-ROMs.

El Nintendo 64 contó con varios accesorios, pero el más importante fue el Expansion Pak, un módulo de memoria RDRAM de 4MB -de los 4MB originales - que permitían a la consola correr juegos con mejoras gráficas. Algunos juegos como “The Legend of Zelda: Majora’s Mask” y “Donkey Kong 64” necesitaban este accesorio para poder funcionar.

Ya hemos mencionado un trío de juegos destacables para el Nintendo 64, pero haría mal olvidar mencionar títulos como “GoldenEye 007”, “Banjo-Kazooie”, “Perfect Dark”, “Mario Party” y “Super Smash Bros.”

Game Boy Advance (2001)

El 2001 fue un año importante para Nintendo con el lanzamiento de dos consolas. La primera fue una versión mejorada de su oferta portátil llamada Game Boy Advance, a la venta en japón en marzo de ese año y en norteamérica tres meses después.

Un avance significativo de su predecesor, el Game Boy Advance contaba con un procesador ARM de 32 bits, pero en general se sentía como un Super Nintendo en la palma de tus manos. No es coincidencia que muchos de los títulos de esta consola fueran adaptaciones de títulos que aparecieron antes en esta consola, como “Super Mario World”, “Donkey Kong Country” y “Final Fantasy VI”.

Esto no previno que tuviera sus propios clásicos, y el Game Boy Advance tuvo una variada librería de juegos rescatables entre los que quiero destacar “Advance Wars”, “Castlevania: Aria of Sorrow”, “Pokemon Ruby y Sapphire”, así como el siempre dinámico “WarioWare, Inc”. Adicionalmente, el Game Boy Advance contaba con retrocompatibilidad para los cartuchos del Game Boy original, expandiendo aún más el número de juegos que podía correr.

Tal fue la importancia del Advance que tuvo algunos rediseños a lo largo de los años, como el Game Boy Advance SP (2003) que reduce su tamaño original al convertirlo en desplegable y el Game Boy Micro (2005), que mantiene la orientación horizontal, pero en un menor tamaño.

GameCube (2001)

Aunque Nintendo ya había incursionado de alguna manera en el uso de CDs con sus accesorios, el GameCube - lanzado en septiembre del 2001 en Japón - fue su primera consola que utilizó esta tecnología exclusivamente, aunque en un formato exclusivo con discos más pequeños y con menor capacidad que los DVD que se estaban volviendo populares en ese entonces.

Desafortunadamente para Nintendo, tuvo un poderoso rival con el PlayStation 2, hasta ahora la consola más vendida de todos los tiempos con 160 millones de unidades vendidas. A pesar de esto, la compañía japonesa logró reservarse un pedazo del pastel y vendió alrededor de 21,7 millones de GameCubes a lo largo de su ciclo de vida.

Una pena, porque sinceramente el GameCube tenía una librería destacable de juegos, entre los que vale la pena mencionar “Super Mario Sunshine”, “The Legend of Zelda: The Wind Waker”, “Luigi’s Mansion”, “Metroid Prime”, “Animal Crossing” y el hasta ahora jugado “Super Smash Bros. Melee”.

Nintendo DS (2004)

Si el GameCube fue un tropezón para la ‘casa de Mario’, el Nintendo DS - lanzado el 21 de noviembre de 2004 - fue un doble salto mortal con triple giro al convertirse, con 154 millones de unidades vendidas, en su producto más exitoso hasta la fecha.

Sensible a las nuevas modas, el Nintendo DS incorporó en su aparato una segunda pantalla táctil, mostrando la sensibilidad de la compañía japonesa a las modas del momento. Adicionalmente, la consola también contaba con conexión Wi-Fi, permitiendo conectarse no solo al internet sino también a otros aparatos de Nintendo sin la necesidad de accesorios adicionales.

Con tanto éxito, la consola tuvo una serie de evoluciones como el más pequeño Nintendo DS Lite; el más avanzado Nintendo DSi y su versión más grande, el Nintendo DSi XL.

En cuanto a los videojuegos destacados en la consola, están las esperadas nuevas versiones de los clásicos de la compañía como “New Super Marijo Bros.”, “Pokémon Black and White” y “The Legend of Zelda: Phantom Hourglass”, pero también juegos exclusivos de otras compañías como “Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies” y “Professor Layton and the Curious Village”.

Wii (2006)

Tras la derrota ocasionada por el bajo desempeño del GameCube y viéndose aplastado por los dos titanes que eran el PlayStation de Sony y el Xbox de Microsoft, Nintendo entró a la séptima generación de consolas buscando un cambio de paradigma. Es así que el Wii fue desarrollado bajo el código de Revolution (Revolución), una propuesta por parte de Nintendo que resultó más que acertada, y es que a su lanzamiento el 19 de noviembre de 2006, el Wii tuvo un impacto cultural dentro y fuera de los aficionados por los videojuegos.

Uno logrado gracias a sus revolucionarios - he ahí de nuevo la palabra - control que detectaba movimientos en un plano tridimensional, haciendo su control intuitivo incluso a aquellos no muy interesados en los videojuegos. Su invasión de los hogares fue ayudada por la inclusión de “Wii Sports” a todas las unidades de la consola, un complemento perfecto para demostrar las habilidades del aparato.

El Wii vendió un total de 101,63 millones de unidades durante su historia, convirtiéndola en la séptima consola más vendida de todos los tiempos, un éxito que no logra abarcar lo que significó en el cambio de paradigma de Nintendo, que dejó de competir con Sony y Microsoft en la carrera por los mejores gráficos o el mayor poder computacional para enfocarse en presentar ‘experiencias’ nuevas, algo que le resultaría (o fallaría) en sus siguientes consolas de videojuegos.

Nintendo 3DS (2011)

¿Cómo mejorar la perfección del Nintendo DS? Para la ‘casa de Mario’ la respuesta fue no solo mejorar los gráficos y el poder de la máquina, sino también revivir la tecnología de estereoscopía utilizada en el Virtual Boy para traer la tecnología 3D - la moda del momento - a las consolas portátiles.

El Nintendo 3DS fue otro éxito para la compañía, vendiendo casi 76 millones de unidades a lo largo de su historia. También nos dió increíbles juegos como “Pokémon X and Y”, “Animal Crossing: New Leaf” y “The Legend of Zelda: A Link Between Worlds”.

Wii U (2012)

El lanzamiento del Wii U el 18 de noviembre del 2012 fue el despertar con resaca de Nintendo tras casi una década de beber el delicioso néctar del éxito. Presentado como el sucesor del Wii, incluyendo compatibilidad con todos sus juegos y accesorios, el Wii U tenía mucho que interesar a los fanáticos de los videojuegos, trayendo por fin los gráficos HD a la ‘casa de Mario’ y presentando una novedosa segunda pantalla en el mando de la consola.

Sin embargo, sus ventas se vieron dañadas por su confuso nombre, que causaron confusión sobre si se trataba de un nuevo aparato o un accesorio para el tremendamente popular Wii. En total, solo se vendieron 13,56 millones de unidades, convirtiéndola en la consola menos exitosa en la historia de Nintendo.

A pesar de esto, la consola tuvo algunos títulos destacables como “Mario Kart 8”, “Super Mario 3D World” y “Xenoblade Chronicles X”, los cuáles coincidentemente tuvieron años después sus propias versiones en el Switch.

Switch (2017)

El Switch, lanzado el 3 de marzo de 2017, puede considerarse la culminación de la historia de Nintendo, combinando su exitosa línea de consolas portátiles y domésticas en una sola. En cierto modo, es también una muestra que la idea del Wii U no era completamente descalabrada, a pesar de su fracaso en ventas.

En cuestión a funcionalidad, el Switch puede ser utilizado como un dispositivo portátil - que puedes llevar de paseo o a diferentes instancias de tu casa - o como una consola de sobremesa, gracias a una estación de acoplamiento que sirve para cargar el dispositivo y conectarlo a la televisión.

Esta versatilidad que parece proporcionar lo mejor de ambos mundos encantó a los ‘gamers’, convirtiendo al Switch en la tercera consola más vendida de todos los tiempos, con casi 151 millones de ventas en su historia. Una prueba de que Nintendo también piensa que esta fórmula es ganadora es el hecho que su sucesor, el Switch 2, es a grandes rasgos solo una mejora de su antecesor, con la implementación de una o dos características nuevas como videollamadas.

Otra de las razones del éxito es el excelente catálogo de juegos que tiene el aparato, entre los que destacan “Super Mario Odyssey”, “Pokémon Sword and Shield”, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” y “Tears of the Kingdom”, así como “Animal Crossing: New Horizons”, que tanto fulgor causó durante la pandemia.