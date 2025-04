Nintendo anunció este miércoles que su nueva consola, la Switch 2, estará disponible a partir del 5 de junio. El dispositivo es una evolución de la popular consola híbrida lanzada en 2017, que ha vendido más de 150 millones de unidades en todo el mundo.

La Switch 2 conserva el concepto híbrido –jugable tanto en modo portátil como conectada al televisor– pero introduce mejoras notables: una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución 1080p y tasa de refresco de hasta 120 Hz, mandos desmontables y magnéticos que pueden usarse como un ratón, y una memoria interna de 256 GB, ampliable con tarjetas MicroSD Express.

Comparación del tamaño de las pantallas entre las Switch y la Switch 2.

Durante el evento Nintendo Direct, seguido por cerca de 4 millones de personas, la compañía presentó además la función “Game Chat”, un botón integrado en el Joy-Con derecho que permite a los usuarios hablar con otros jugadores durante las partidas. El nuevo dock, por su parte, habilita resolución 4K a 60 fps e incluye un ventilador integrado para mejorar la refrigeración.

Entre los títulos anunciados destaca “Mario Kart World”, exclusivo de la nueva consola, que introduce un modo de mundo abierto, cambios climáticos dinámicos y carreras con hasta 24 jugadores. También estarán disponibles en su lanzamiento juegos como “Elden Ring: Tarnished Edition”, “Hogwarts Legacy” y “Split Fiction”.

Nintendo confirmó versiones mejoradas de “Breath of the Wild” y “Tears of the Kingdom”, adaptadas para la Switch 2 con mejoras gráficas y de rendimiento, disponibles mediante una actualización de pago. La nueva consola será además retrocompatible con la mayoría del catálogo de la Switch original.

La Switch 2 tendrá más almacenamiento que su predecesor. / Nintendo

Según el analista Hideki Yasuda, de Toyo Securities, Nintendo planea distribuir 6 millones de consolas en el lanzamiento y podría vender hasta 19 millones en el año fiscal 2025. Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis, destacó que este lanzamiento será “fundamental” para la continuidad de la compañía, que sigue dependiendo principalmente de sus videojuegos pese a su diversificación hacia el cine y los parques temáticos.

La industria global del videojuego atraviesa actualmente una desaceleración, con caídas del 35 % en la venta de consolas en Estados Unidos durante 2024, según datos de Circana y el Sindicato de Editores de Software de Ocio (SELL). En ese contexto, la Switch 2 podría impulsar una recuperación del mercado.

Además, Nintendo anunció la función GameShare, que permitirá compartir juegos localmente mediante tarjetas virtuales, lo que facilitaría el uso familiar de los títulos y podría incentivar la compra de múltiples consolas por hogar. La consola tendrá un precio aproximado de 450 dólares.