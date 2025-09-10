La Comisión de Derecho de Autor de Indecopi resolvió un caso que enfrentó a Nintendo of America Inc. con un ciudadano peruano acusado de comercializar productos con diseños de Pokémon sin autorización, de acuerdo a la Resolución N° 56-2025/CDA-Indecopi, de principios de año.

El organismo determinó que el ciudadano con las iniciales E.C.V.Y. incurrió en infracciones a los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de obras artísticas protegidas, lo que derivó en una sanción económica.

La multa asciende a 55 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/294.250. Además, Indecopi dispuso el cese inmediato de la venta y promoción de los artículos los cuales eran difundidos a través de la página web sugoiclothes.com y de cuentas en redes sociales asociadas a la marca “Sugoi Clothes”.

Nintendo interpuso la demanda administrativa en agosto del 2024. Según la compañía, el ciudadano peruano ofrecía ropa y accesorios con imágenes de personajes como Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Gengar, Snorlaz, Jigglypuff, Charizard Cubone, Psyduck, Wartortle y la Pokébola, todos pertenecientes a la franquicia Pokémon.

La denuncia tuvo como sustento certificaciones notariales de compras realizadas en el portal web sugoiclothes.com y en capturas de publicaciones en Facebook e Instagram vinculadas a la marca. Además , se adjuntaron comprobantes de pago por Yape y registros de envío, que señalaban al denunciado como administrador del negocio.