Más “Pokémon” y la secuela de “Hollow Knight”: los videojuegos estrella de lo que queda de 2025

La recta final de 2025 se presenta cargada de lanzamientos de videojuegos, ya sean las esperadas nuevas entregas de legendarias sagas, de ‘Pokémon’ a los bélicos ‘Call of Duty’ y ‘Battlefield’; regresos ‘indies’, como ‘Hollow Knight: Silksong’, o nuevas propuestas que invitan a jugar metiéndose en la piel de… un faro.

Es el caso de ‘Keeper’, que llegará al universo de Xbox y a Steam el 17 de octubre, en el que no faltarán las nuevas añadas de los videojuegos deportivos, con sus habituales novedades: los aficionados al baloncesto podrán hacerse con ‘NBA 2K26’ el 5 de septiembre, y el ‘EA Sports FC 26’ -la saga futbolística que sucede a los míticos FIFA- saldrá al mercado el 26 de septiembre.

Mes prolijo donde los haya porque, por poner solo un par de ejemplos, también se estrenará (el día 25) el nuevo videojuego de carreras de Sonic, el famoso erizo azul de SEGA, y se viajará al pasado, concretamente a 1997, con el relanzamiento de la primera edición de ‘Final Fantasy Tactic’ (día 30).

Hollow Knight: Silksong (4 de septiembre)

También en septiembre, el día 4, llega la secuela de ‘Hollow Knight’, un celebrado y premiado videojuego de la pequeña desarrolladora independiente Team Cherry que vio la luz en 2017.

Ocho años después del estreno de aquella primera historia, la protagonista es Hornet, princesa y protectora de Hallownest que se enfrenta a un mundo desconocido en el que tendrá que luchar contra enemigos y resolver misterios mientras emprende un peregrinaje mortal hasta la cima del reino.

Sonic Racing: CrossWorlds (25 de septiembre)

En el año en que han vuelto las alocadas carreras de ‘Mario Kart’ también Sonic pisará el acelerador, a partir del 25 de septiembre, con ‘Racing: CrossWorlds’.

Se podrá elegir entre 23 emblemáticos personajes y rodar por 24 circuitos con 45 vehículos diferentes, y también habrá un repertorio de 23 objetos que usar contra los oponentes para garantizarse una plaza en el podio.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30 de septiembre)

Este clásico videojuego de rol de 1997 vuelve el 30 de septiembre con dos opciones: los más nostálgicos podrán jugar con los gráficos y jugabilidad de la versión original, mientras que el modo mejorado cuenta con gráficos renovados, voces para los diálogos y una jugabilidad perfeccionada.

Con cualquiera de las dos formas, el jugador podrá volver a adentrarse en Ivalice, un reino bendecido por la luz de los dioses y con muchos candidatos para gobernarlo.

Battlefield 6 (10 de octubre)

La nueva edición del universo ‘Battlefield’ llega el 10 de octubre, se presenta como ‘la guerra total definitiva’ y está ambientado en un mundo al borde del caos.

Es 2027 y un mediático asesinato que deja en ‘shock’ al mundo entero supone que los países europeos abandonen la OTAN. En ese panorama de inestabilidad aparece Pax Armata, una gran milicia privada sin miedo y con ingentes cantidades de dinero y tecnología puntera que pretende desbancar a Estados Unidos como la principal superpotencia del mundo.

Pokémon Legends Z-A (16 de octubre)

Los fans de los pequeños monstruos de bolsillo que se dieron a conocer a finales del siglo XX de la mano de Pikachu y compañía tendrán ya marcado en el calendario el 16 de octubre, día en que ‘Pokémon Legends Z-A’ llega a las Nintendo Switch 1 y 2.

Este juego de la novena generación de Pokémon se desarrolla en la parisina Ciudad Luminalia, da a elegir entre Chikorita, Tepig y Totodile como compañeros con los que iniciar la aventura y supone el regreso de las megaevoluciones. Presenta también luchas más dinámicas porque, por primera vez, los Pokémon y sus entrenadores podrán moverse y actuar en tiempo real durante los combates.

Keeper (17 de octubre)

El 17 de octubre llega, a Microsoft Windows y Xbox, ‘Keeper’, la historia contada sin palabras de un faro que se despierta en un mundo posthumanidad tras milenios aletargado.

Acompañado de un ave marina y motivado por un misterioso propósito, el faro recorrerá la isla, de cuya presencia antaño alertaba con su luz, para llegar a una lejana montaña en esta épica aventura que llevará a los improbables compañeros a reinos que van más allá de toda comprensión.

Call of Duty: Black Ops 7 (14 de noviembre)

El mundo también está al borde del caos en lo nuevo del universo ‘Black Ops’ de ’Call of Duty’, aunque en esta otra saga de disparos por antonomasia la acción se sitúa en 2035, siguiendo los eventos de ‘Call of Duty: Black Ops 2’ y ‘Call of Duty: Black Ops 6’.

Así, el terrorista nicaragüense Raúl Menéndez vuelve a las andadas a partir del 14 de noviembre en esta historia en la que también vuelve David ‘Section’ Mason, que lidera un equipo de élite del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en una misión de incógnito en la que descubrirán un arma diseñada para convertir el miedo en un instrumento de guerra.