Horóscopo de HOY, miércoles 12 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: su empuje optimista ayudará a encontrar caminos nuevos para alcanzar el éxito. Amor: una pequeña atención aumentará el encanto que agrada a cierta persona.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la actitud de un colega representará un desafío que le hará reflexionar. Amor: una actividad en común afianzará la intimidad y permitirá hacer planes.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación será complicada pero un plan inteligente la resolverá con éxito. Amor: distinguirá a la persona que desea conocer entre otras y no querrá separarse más.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: la propuesta de un colega trabará su esfuerzo pero hallará algo positivo. Amor: no será buena idea mostrarse siempre dispuesto a lo que los demás quieren.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: ciertas noticias marcarán el inicio de una etapa de beneficios y mayor prosperidad. Amor: hallará cómo mejorar la intimidad y serán momentos difíciles de olvidar.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su capacidad para la estabilidad salvará un proyecto que está estancado. Amor: con las cosas claras se revelará aquello que en la pareja está guardado.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: participará con gente nueva e iniciará actividad que crea beneficios. Amor: alguien encantador elegirá quedarse a su lado y surgirá una hermosa relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: poseerá datos vitales para mejorar los proyectos y será muy solicitado. Amor: su encanto hará que no pase inadvertido a cierta persona que se acercará.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: comprobará que ciertos negocios no tienen la audacia suficiente. Amor: momentos de discordia por la rutina. Conviene pasar a la acción y hacer las paces.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: etapa favorable para hacer cumplir los planes postergados. Amor: en un encuentro formal le expresarán admiración y un amor surgirá incontenible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la respuesta esperada llega y le ayudará a retomar planes suspendidos. Amor: le pedirán mayor compromiso y tendrá una conmoción, pero verá que todo va bien.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará previsiones en los negocios porque hay riesgo de revés económico. Amor: sentirá poderosa atracción por alguien que se cruza en su camino día tras día.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: METICULOSA Y PROVISTA DE BUEN RAZONAMIENTO. BRILLA EN LAS REUNIONES.