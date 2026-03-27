Horóscopo de HOY, viernes 27 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para hallar las ventajas de un proyecto complicado y mejorar. Amor: la búsqueda de un romance dará sus frutos al conocer gente nueva y divertida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en dejar de lado la obstinación o surgirán trabas o dificultades. Amor: su entorno le confundirá y lo que espera no se dará pero conocerá a alguien más.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se destrabarán trámites o asuntos pendientes y los negocios fluirán. Amor: ante cierta persona expresará un sentimiento reprimido y el romance se hará realidad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: notará que el entorno necesita mayor motivación y tendrá una idea genial. Amor: los conflictos de otras parejas podrían afectar la suya, pero tomará cierta distancia.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad, sumará buenas condiciones para su proyecto más audaz. Amor: planeará un agasajo sorpresivo a su pareja y resolverá un conflicto que causa desgaste.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llega el momento para ejercer los cambios que nadie quiere afrontar. Amor: el contacto físico y espiritual con cierta persona crecerá y fortalecerá la relación.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un método basado en la prueba y el error desarrollará un proyecto. Amor: la relación alcanzará esa armonía que disipa las dudas y recupera la calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá ventajas interesantes allí donde los otros ven pérdidas. Amor: en el terreno sentimental surgirán trabas; una situación deberá ser definida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará concentrarse para resolver asuntos de dinero. Amor: iniciará un nuevo capítulo con cierta persona y habrá un encanto irresistible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena atención a los clientes será la clave del éxito y todo mejora. Amor: un gesto sutil renovará la calidez que parece estar enmascarada en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán colegas con nuevo ímpetu e ideas nuevas resolverán problemas. Amor: un romance se iniciará con alguna sombra, podría surgir inesperado desencanto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para las relaciones suavizará las asperezas con colegas. Amor: en relaciones nuevas, actuar con cierta precipitación no le traerá satisfacciones.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA Y POCO AMIGA DE LA RUTINA. AMA ENCONTRAR CONOCIMIENTOS NUEVOS.